สุชาติจ้อ เฉือนทับลาน 1.5 แสนไร่ เพื่อประชาชน?
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน 155,865 ไร่ ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อกฎหมายที่มีมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่การเปิดทางให้นายทุนหรือกลุ่มรีสอร์ทเข้าครอบครองพื้นที่ป่าอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
นายสุชาติ กล่าวว่า พื้นที่ที่เกี่ยวข้องถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. กว่า 55,000 ไร่ ที่มีการประกาศก่อนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทับลาน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นพื้นที่หมู่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งได้รับการจัดสรรตามมติ ครม. ตั้งแต่ปี 2520 และกลุ่มที่สามเป็นพื้นที่หมู่บ้านด้านความมั่นคงในอดีตที่ได้รับการรับรองตามมติ ครม. ปี 2535
สำหรับกลุ่มที่สังคมกังวลมากที่สุด คือพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ ที่มีข้อพิพาทและมีคดีความจำนวนมาก นายสุชาติ ยืนยันว่า ยังไม่มีการเพิกถอนหรือมอบสิทธิให้ผู้ใด โดยจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิเป็นรายแปลง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 5,200 ราย และกำหนดกรอบเวลาตรวจสอบประมาณ 6 เดือน
นายสุชาติ ระบุว่า การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานานหลายสิบปี และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยาน โดยเฉพาะครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหลายหมื่นครัวเรือนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยืนยันว่า พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ตหรือกลุ่มทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมย้ำว่าการพิสูจน์สิทธิครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน
นายสุชาติ ยังชี้แจงว่า แม้จะมีการปรับแนวเขตพื้นที่ออกไปกว่า 155,000 ไร่ แต่ภาครัฐได้นำพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์กลับเข้ามาทดแทนเกือบ 90,000 ไร่ ทำให้ภาพรวมยังคงรักษาพื้นที่ป่าและแนวกันชนของผืนป่ามรดกโลกไว้ได้
ทั้งนี้ นายสุชาติ ยืนยันว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นความพยายามสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ยากไร้ โดยพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่าย หากมีการฟ้องร้องก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะเชื่อว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและข้อเท็จจริง
News1 รายงาน