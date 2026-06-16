ทักษิณพ้นโทษ จับตาดีลลับพาน้องสาวกลับบ้าน
การพ้นโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมและถูกจับตามองถึงผลกระทบทางการเมืองในระยะต่อไป โดยเฉพาะต่อพรรคเพื่อไทย รวมถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับอนาคตของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังพำนักอยู่ต่างประเทศ
ในรายการ "ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว" ทางสถานีข่าว NEWS1 ได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังนายทักษิณได้รับอิสรภาพอย่างเต็มรูปแบบ โดยมองว่าการกลับมามีบทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ อาจส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศและกำลังใจภายในพรรคเพื่อไทย
ผู้ร่วมรายการระบุว่า แม้นายทักษิณจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ยังสามารถให้คำแนะนำและมีบทบาทช่วยเหลือพรรคได้ รวมถึงสามารถลงพื้นที่ช่วยหาเสียงหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง
นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่นายทักษิณอาจเดินทางไปพบน้องสาว คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาพการรวมตัวของครอบครัวชินวัตรอีกครั้ง หลังจากต้องแยกกันอยู่เป็นเวลานาน
ผู้ดำเนินรายการยังตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อคดีของนายทักษิณเดินมาถึงจุดที่ได้รับอิสรภาพแล้ว หลายฝ่ายจึงเริ่มจับตาว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะมีโอกาสกลับประเทศไทยในอนาคตหรือไม่ และจะเกิดกระบวนการทางกฎหมายหรือการเมืองในลักษณะเดียวกันหรือเปล่า
ขณะเดียวกัน ยังมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนายทักษิณในระยะต่อไป โดยเฉพาะประเด็นด้านภาษี การบริหารจัดการทรัพย์สิน และภารกิจทางธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ต้องเดินทางระหว่างประเทศไทย ดูไบ และสหราชอาณาจักรเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการกลับประเทศของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังคงเป็นเพียงการวิเคราะห์และคาดการณ์ทางการเมืองจากผู้ร่วมรายการเท่านั้น ขณะที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าตัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
การพ้นโทษของนายทักษิณจึงยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมือง ที่อาจส่งผลต่อทิศทางของพรรคเพื่อไทย รวมถึงสมการทางการเมืองไทยในช่วงเวลาต่อจากนี้
ที่มา : รายการ "ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว" สถานีข่าว NEWS1
NEWS1 รายงาน