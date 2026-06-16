เพจดังไม่หวั่น! แนะฝ่ายค้าน-ปชช.ร้องสถานทูตสหรัฐ ปม AI Passport อาจเข้าข่าย FCPA จ่ายสินบน-ฮั้วประมูล
ประเด็นโครงการ TH-AI Passport ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ ล่าสุดเพจ CSI LA ได้เผยแพร่ข้อความแนะนำให้ฝ่ายค้านและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว นำเรื่องร้องเรียนต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่ากรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ของสหรัฐฯ
ข้อความของเพจระบุว่า กฎหมาย FCPA เป็นกฎหมายที่ใช้ป้องกันการจ่ายสินบน การฮั้วประมูล หรือการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ และเห็นว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินโครงการ ก็ควรมีการนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 1,600 ล้านบาท และถูกฝ่ายค้าน รวมถึงภาคประชาชนบางส่วน ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชนะการประมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายละเอียดโครงการ
ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการยืนยันว่า TH-AI Passport มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพด้าน AI ของคนไทย เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และช่วยพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคได้ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังยืนยันเดินหน้าโครงการควบคู่ไปกับการเปิดรับการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ หรือหน่วยงานอิสระใดออกมาระบุว่าโครงการ TH-AI Passport เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย FCPA แต่อย่างใด โดยข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ยังคงเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตและข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองเท่านั้น
ทั้งนี้ กฎหมาย FCPA ของสหรัฐฯ เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท บุคคล หรือธุรกรรมที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลของสหรัฐฯ และถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปราบปรามการทุจริตข้ามชาติในหลายประเทศทั่วโลก
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เครดิตข้อมูล : CSI LA และข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport
NEWS1 รายงาน