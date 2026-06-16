มาร์ค พิตบูล.ลั่น! ถ้าพลเอกรังษีได้เป็นนายก ประเทศนี้ "ฉิบ" หาย
"มาร์ค พิตบูล" ออกมาไลฟ์สดแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างดุเดือด โดยพาดพิงถึง พล.อ.รังษี และอนาคตทางการเมืองของพรรคที่อดีตแกนนำหลายคนเคยร่วมงานกันมา พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า จะไม่มีวันร่วมงานทางการเมืองกับ พล.อ.รังษี อีกต่อไป
มาร์ค ระบุว่า ที่ผ่านมาตนเองเคยให้ความเชื่อมั่นและทุ่มเทสนับสนุน พล.อ.รังษี อย่างเต็มที่ แต่เมื่อได้ร่วมงานและเห็นการบริหารจัดการภายในพรรค จึงมองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารองค์กรทางการเมือง
เจ้าตัวยังวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า หากแม้แต่การบริหารพรรคการเมืองยังประสบปัญหา ก็ยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารประเทศได้ พร้อมย้ำว่าหากวันหนึ่ง พล.อ.รังษี ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประเทศอาจเผชิญปัญหาหนักยิ่งกว่าเดิม
นอกจากนี้ มาร์คยังกล่าวถึงความขัดแย้งภายในพรรคเดิมที่เคยร่วมงาน โดยเชื่อว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากโครงสร้างอำนาจภายในพรรค และมองว่าอำนาจการตัดสินใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียว
ระหว่างการไลฟ์สด เจ้าตัวยังตั้งคำถามถึงบุคคลที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่สนามการเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยมองว่าหลายคนยังไม่สามารถพิสูจน์ผลงานที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนได้ตามที่สังคมคาดหวัง
พร้อมกันนี้ มาร์คยังประกาศว่าจะเดินหน้าสร้างพรรคการเมืองในแนวทางของตนเอง และยืนยันว่าจะไม่เปิดทางให้ พล.อ.รังษี เข้ามามีบทบาทในพรรคที่ตนกำลังก่อตั้งอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองส่วนบุคคลของมาร์ค พิทบูล ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านการไลฟ์สด และกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว
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เครดิตข้อมูล : มาร์ค พิตบูล.
NEWS1 รายงาน