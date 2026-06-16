ระทึก! แชร์คลิป Volvo EX40 เกิดเพลิงลุกไหม้ ผู้โพสต์เรียกร้องเร่งตรวจสอบสาเหตุ
โลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX40 สีขาว เกิดเพลิงลุกไหม้ภายในพื้นที่บ้านพักแห่งหนึ่ง โดยภาพจากคลิปแสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกมีควันลอยออกมาจากบริเวณตัวรถ ก่อนที่จะปรากฏเปลวไฟลุกขึ้นจากบริเวณใต้ท้องรถและด้านหน้าของตัวรถ สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
นายนรินทร์ทิพย์ ศรีไชย ผู้เผยแพร่คลิปและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ระบุว่า จากภาพที่ปรากฏ รถคันดังกล่าวมีควันออกมาก่อน จากนั้นเกิดความร้อนสะสมภายใน และมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากบริเวณด้านล่างของตัวรถ
ผู้โพสต์ยังระบุเพิ่มเติมว่า รถ Volvo EX40 รุ่นดังกล่าวใช้แบตเตอรี่ประเภท NMC ที่ผลิตโดย CATL แต่ย้ำว่าสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ยังไม่สามารถสรุปได้ และควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
พร้อมกันนี้ ผู้โพสต์ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและสร้างความชัดเจนให้กับสังคม รวมถึงผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่ปรากฏรายละเอียดยืนยันวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจสอบทางเทคนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้า และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบอย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน
NEWS1 จะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป
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เครดิตข้อมูล : นรินทร์ทิพย์ ศรีไชย
เรียบเรียง : NEWS1