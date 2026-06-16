กำนัน ต.กระบี่น้อย คนจริง! ออกหน้าค้าน "แลนด์บริดจ์-SEC" ชี้ภาคใต้เสี่ยงเสียหายหนัก
นายมนัส กระแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ และโครงการ SEC (Southern Economic Corridor) ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน โดยมองว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้ในระยะยาว
กำนันมนัสระบุว่า ประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงของโครงการ SEC ซึ่งตามแนวคิดที่ถูกนำเสนอ จะครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และเปิดทางให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
เจ้าตัวแสดงความกังวลว่า ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา สวนยาง สวนปาล์ม และสวนผลไม้ หากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น อาจกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่อาจถูกนำมาใช้รองรับการลงทุนในพื้นที่ SEC โดยอ้างว่าอาจมีการผ่อนปรนกฎระเบียบบางด้าน เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนควรได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนมีการตัดสินใจในระดับนโยบาย
กำนันมนัสยังยกตัวอย่างประสบการณ์จากพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โดยแสดงความกังวลว่า หากภาคใต้เดินตามแนวทางเดียวกัน อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่น
พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ออกมาแสดงจุดยืนและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนเสียงของคนในพื้นที่ต่อภาครัฐ
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและมุมมองของนายมนัส กระแก้ว ต่อโครงการแลนด์บริดจ์และ SEC ขณะที่ภาครัฐยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศ
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เครดิตข้อมูล : มนัส กระแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย
เรียบเรียง : NEWS1