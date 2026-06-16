ด่วน! "ไทกร" โพสต์เดือด รมต.DE เดินหน้า AI Passport ชี้ปลายทางอาจถึง "คุก" ข้าราชการ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง
นายไทกร พลสุวรรณ นักวิเคราะห์การเมืองและเจ้าของเพจชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) อย่างร้อนแรง โดยระบุว่า รัฐมนตรี DE ยังคงผลักดันโครงการดังกล่าวต่อไป แม้จะมีกระแสตั้งคำถามจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับความเหมาะสม ความคุ้มค่า และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไทกรระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า ปลายทางของโครงการ TH-AI Passport อาจไม่ใช่ความสำเร็จทางเทคโนโลยีอย่างที่หลายคนคาดหวัง แต่กลับอาจนำไปสู่การตรวจสอบทางกฎหมายในอนาคต พร้อมใช้ถ้อยคำรุนแรงว่า "ข้าราชการและเอกชน เตรียมพร้อมติดคุกได้เลย"
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ซึ่งถูกนำเสนอในฐานะระบบยืนยันตัวตนและรองรับการใช้งานเทคโนโลยี AI ในอนาคต โดยมีทั้งผู้สนับสนุนที่มองว่าเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ และผู้ที่กังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของนายไทกร พลสุวรรณ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีหน่วยงานรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกัน ประเด็น TH-AI Passport ยังคงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องการใช้งบประมาณ การดำเนินงาน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนเพิ่มเติม
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เครดิตข้อมูล : ไทกร พลสุวรรณ
เรียบเรียง : NEWS1