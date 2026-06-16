เพจดังภูเก็ตแฉ ปมต่างชาติแย่งงาน สะเทือน "น้องโส" ต่างชาติแย่งจับลูกค้า
เพจ Phuket Times ภูเก็ตใหม่ โพสต์ข้อความสะท้อนปัญหาที่กำลังถูกพูดถึงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและงานบริการหลายประเภทมากขึ้น จนส่งผลให้คนไทยบางส่วนเริ่มกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้า หรือธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระในย่านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกลางคืน ซึ่งต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวโดยตรง
เพจยังอ้างว่า ในบางพื้นที่เริ่มพบการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพชาวไทยบางส่วนได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงและจำนวนลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึง "น้องโส" ซึ่งเป็นคำที่ถูกใช้กันในโลกออนไลน์เพื่อสื่อถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพบางประเภทในย่านท่องเที่ยว โดยเพจตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวกำลังเผชิญการแข่งขันจากชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น จนส่งผลต่อรายได้และโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าของผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ข้อความทั้งหมดเป็นการนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจากเพจ Phuket Times ภูเก็ตใหม่ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ขณะที่ประเด็นการเข้ามาประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ต ยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบอาชีพชาวไทยในพื้นที่
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เครดิตข้อมูล : Phuket Times ภูเก็ตใหม่
NEWS1 รายงาน