จับตา! "นช.ตั้ม" รื้อปม AOT เอี่ยวรองนายกฯ ในห้วงสู้คดีอุทธรณ์ เกมเปิดโปงข้อมูล หรือมีนัยทางการเมือง?
การเคลื่อนไหวของ "ทนายตั้ม" หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังมีกระแสข่าวว่าเตรียมเปิดข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมพาดพิงถึงบุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรี จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์
สิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาของข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าตัวยังคงอยู่ในกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ทำให้เกิดคำถามและข้อถกเถียงตามมาว่า เหตุใดจึงเลือกหยิบยกประเด็นดังกล่าวกลับมาพูดถึงในเวลานี้
AOT ถือเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล ทั้งด้านการบริหารสนามบิน สัมปทานเชิงพาณิชย์ และโครงการลงทุนต่าง ๆ ทำให้ที่ผ่านมาองค์กรแห่งนี้มักตกเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบและตั้งคำถามจากหลายภาคส่วนอยู่แล้ว
การที่มีการพาดพิงถึงบุคคลทางการเมืองระดับสูง จึงยิ่งทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้น แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารหรือหลักฐานใหม่ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการก็ตาม
ขณะที่ในโลกออนไลน์ มีทั้งผู้ที่มองว่า หากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ควรนำออกมาเปิดเผย ไม่ว่าผู้เปิดเผยจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า จังหวะเวลาของการเคลื่อนไหวอาจเป็นปัจจัยที่สังคมควรติดตามและพิจารณาควบคู่ไปกับเนื้อหาของข้อมูลที่กำลังจะถูกเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้าง รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในประเด็นดังกล่าว ทำให้เรื่องนี้ยังคงต้องติดตามต่อไปว่า จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่ และข้อมูลเหล่านั้นจะมีน้ำหนักมากพอที่จะส่งผลต่อการเมืองหรือสังคมในวงกว้างเพียงใด
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคลหนึ่งคน แต่เป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตาว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะนำไปสู่การเปิดเผยข้อเท็จจริงใหม่ หรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกถกเถียงในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้าน
#ทนายตั้ม #AOT #รองนายก #การเมือง #ข่าวการเมือง #NEWS1 #ษิทรา
เรียบเรียง : NEWS1