ด่วน! เทพไท แฉปม "ฉาวโฉ่" มหาดไทย
"เทพไท เสนพงศ์" อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และเจ้าของเพจ "เทพไท - คุยการเมือง" ออกมาโพสต์วิจารณ์การบริหารงานภายในกระทรวงมหาดไทย หลังเกิดกระแสข่าวกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และความเคลื่อนไหวการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง จนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในขณะนี้
เทพไทระบุว่า ได้เห็นข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความไม่พอใจระหว่างการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ภายหลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่งสัญญาณให้ฝ่ายบริหารของกระทรวงดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ต่อมา มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และสลับตำแหน่งข้าราชการรวม 5 ราย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเบื้องหลังการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย
เทพไทตั้งข้อสังเกตว่า ภายในกระทรวงมหาดไทยมีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์และความใกล้ชิดทางการเมือง โดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเติบโตของข้าราชการบางราย ที่สามารถเลื่อนตำแหน่งจากนายอำเภอ ขึ้นเป็นปลัดจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึงแนวทางการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน โดยอ้างว่าในอดีตการเติบโตสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมักเป็นไปตามลำดับอาวุโสและประสบการณ์ เริ่มจากจังหวัดขนาดเล็กไปสู่จังหวัดขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันมีบางกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เดิมได้ทันที
เทพไทยังเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับกรณีแชตไลน์ที่เคยถูกเผยแพร่และมีข้อความ "ช่วยสีน้ำเงินด้วย" โดยมองว่าอาจสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับระบบราชการในบางพื้นที่ และเชื่อว่าอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจังหวัดเดียว แต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวเพราะไม่มีความขัดแย้งภายในจนข้อมูลรั่วไหลออกมา
อย่างไรก็ตาม ข้อความทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของเทพไท เสนพงศ์ ที่เผยแพร่ผ่านเพจ "เทพไท - คุยการเมือง" ซึ่งยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่มีหลักฐานสาธารณะยืนยันข้อกล่าวหาในหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
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เครดิตข้อมูล : เพจ "เทพไท - คุยการเมือง"
เรียบเรียง : NEWS1