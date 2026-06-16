ศธ.อนุมัติย้ายครูกลับภูมิลำเนา ฟื้นฟูจิตใจ หลังเผชิญเหตุฝันร้ายจากนักเรียน ป.3
กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติย้ายครูรายหนึ่งกลับภูมิลำเนา เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า นักเรียนชั้น ป.3 ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว มีประวัติอยู่ในกระบวนการดูแลรักษาด้านสุขภาพจิตมาก่อน โดยในวันเกิดเหตุเกิดภาวะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยาก จนส่งผลให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดภายในโรงเรียน และสร้างความหวาดวิตกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ล่าสุด หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ความช่วยเหลือครูผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการอนุมัติย้ายกลับภูมิลำเนาตามความประสงค์ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลนักเรียนรายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช เพื่อประเมินอาการและวางแผนการดูแลในระยะยาว
ด้านหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต
เหตุการณ์นี้จุดกระแสให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนมากขึ้น รวมถึงการสร้างระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับทั้งนักเรียน ครู และครอบครัว
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เครดิตข้อมูล : เพจ "ครูประกาศผล"
เรียบเรียง : NEWS1