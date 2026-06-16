ฮุน เซนประกาศกร้าว! "เอาแผ่นดินคืน" ไม่เจรจาก็ใช้กำลัง
ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงพื้นที่พบประชาชน พร้อมประกาศว่าการได้ดินแดนกลับคืนมามีอยู่ 2 ทางเลือก คือ "การเจรจา" และ "การใช้กำลัง"
อย่างไรก็ตาม หลังสื่อไทยหลายสำนักนำเสนอประเด็นเรื่องการใช้กำลังอย่างกว้างขวาง ฮุน เซน ออกมาโต้กลับทันที โดยระบุว่าสื่อไทยบิดเบือนคำพูดของตน และยืนยันว่าไม่ได้ประกาศจะใช้กำลังตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ขณะเดียวกัน ฮุน เซน ยังออกโรงปกป้อง ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมชี้ว่าที่ผ่านมากัมพูชาประเมินสถานการณ์ผิดพลาด เพราะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับไทยมากเกินไป และไม่ได้เร่งเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ
ด้านความเคลื่อนไหวทางทหารยังถูกจับตา หลังมีรายงานว่ากัมพูชาเตรียมรับมอบยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมจากจีน ทั้งรถถัง เรือรบ และอาวุธอื่น ๆ แม้รายละเอียดของข้อตกลงจะยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ
นักวิเคราะห์มองว่า ท่าทีแข็งกร้าวของผู้นำกัมพูชาในช่วงนี้ อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศและการสร้างคะแนนนิยม ก่อนเดินหน้าเสริมภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
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เครดิต: รายการ "ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว" สถานีข่าว News1 โดย วาสนา นาน่วม