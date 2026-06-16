ด่วน! ทีมทรายไม่กังวลผลไกล่เกลี่ยรอบ 2 อ.ปานเทพลั่น! เตรียมแผนรองรับทุกสถานการณ์
16 มิ.ย. 2569 ที่ศาลแขวงพระโขนง อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เปิดเผยก่อนเข้าร่วมกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคดี "ลูกเนรคุณ" ของทราย สก็อต รอบที่ 2 ว่า ทีมงานและทีมทนายได้เตรียมความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้แล้ว ไม่ว่าจะจบลงในรูปแบบใด
อ.ปานเทพ ระบุว่า การไกล่เกลี่ยครั้งนี้เป็นแนวทางที่ศาลเสนอขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้พูดคุยและหาทางออกร่วมกัน โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมของทราย สก็อต ได้ประชุมหารือร่วมกับทีมทนายและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อคิดเห็นและแนวทางที่ศาลเสนอแนะมาพิจารณาอย่างรอบด้าน
"เราได้พูดคุยกันแล้ว และน้อมนำความคิดเห็นหรือข้อคิดจากท่านผู้พิพากษาที่มีให้ทั้งโจทก์และจำเลย เพื่อประโยชน์แห่งคดีเข้ามาพิจารณาโดยรอบ" อ.ปานเทพ กล่าว
อย่างไรก็ตาม อ.ปานเทพ ยืนยันว่า ทีมงานไม่ได้กังวลต่อผลการเจรจาในวันนี้ เนื่องจากได้เตรียมแนวทางรองรับไว้ครบทุกกรณีแล้ว
"ไม่ว่าจะดำเนินคดีความต่อ ไกล่เกลี่ยต่อ หรือสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เรามีแบบจำลองทุกกรณีที่จะรองรับได้ทั้งหมด ไม่มีข้อกังวลใด ๆ" อ.ปานเทพ กล่าว
สำหรับการไกล่เกลี่ยรอบแรกที่ผ่านมา แม้ทั้งสองฝ่ายจะยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ แต่ อ.ปานเทพ มองว่าไม่ได้หมายความว่ากระบวนการล้มเหลว เพราะการที่ศาลยังนัดพูดคุยต่อ แสดงว่ายังมีช่องทางให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันได้
อ.ปานเทพ ยังเปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ทีมงานได้หารือกันในมุมของความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของทราย สก็อต เพื่อกำหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าตัวมากที่สุด โดยยืนยันว่าการตัดสินใจทุกอย่างจะยึดความต้องการของทรายเป็นสำคัญ
เมื่อถูกถามว่าการไกล่เกลี่ยในวันนี้จะจบลงได้หรือไม่ อ.ปานเทพ ระบุว่า ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับข้อเสนอและการตัดสินใจของทุกฝ่าย แต่ไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใด ทีมงานก็พร้อมเดินหน้าตามแนวทางที่วางไว้
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คดีก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลตามขั้นตอนต่อไป
NEWS1 รายงาน