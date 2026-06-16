ด่วน! โล้นไม่รอด ทรายยื่นเอาผิด "ละเมิดอำนาจศาล"
16 มิ.ย. 2569 ที่ศาล อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เปิดเผยระหว่างเดินทางมาติดตามการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยคดี "ลูกเนรคุณ" ของทราย สก็อต รอบที่ 2 ว่า ฝ่ายของคุณทรายได้ยื่นเรื่องต่อศาลแล้ว เพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนกรณีบุคคลรายหนึ่งที่เข้าร่วมกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนอาจเข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาล
อ.ปานเทพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการนำคลิปวิดีโอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาล เพื่อขอให้พิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ โดยเห็นว่ามีการนำรายละเอียดจากกระบวนการเจรจาที่ศาลกำชับไม่ให้เปิดเผย ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายนอก
"เราได้นำคลิปนำเสนอต่อศาล ให้ศาลพิจารณาไต่สวนและพิจารณาลงโทษ ว่าเข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่" อ.ปานเทพ กล่าว
อ.ปานเทพ ยังระบุว่า การให้สัมภาษณ์ภายหลังการเจรจาครั้งก่อน เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณทรายตัดสินใจฉีกเอกสารข้อตกลงที่เคยมีร่วมกับฝ่ายคู่กรณี เนื่องจากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความไว้วางใจในการเจรจา
นอกจากนี้ อ.ปานเทพ เปิดเผยอีกว่า ฝ่ายคุณทรายได้ยื่นเรื่องต่อศาลแล้วรวม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการขอให้ศาลไต่สวนและพิจารณาลงโทษในข้อหาละเมิดอำนาจศาล และครั้งที่สองเป็นการส่งข้อมูลเพิ่มเติม หลังพบว่ามีการเผยแพร่หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสาธารณะอีก
"สิ่งที่เขาพูด ต่อให้ลบไปก็ไม่หายไปไหน เพราะเขาพูดไปแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว แต่อยู่ที่ศาลจะพิจารณาว่ามีการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่" อ.ปานเทพ กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงบุคคลดังกล่าวที่มีการอ้างตัวว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายโจทก์หรือมีส่วนร่วมในการเจรจา อ.ปานเทพ ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ว่ามีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดมากน้อยเพียงใด และใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลจากวงเจรจา
ทั้งนี้ การพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล และต้องรอผลการไต่สวนข้อเท็จจริงในลำดับต่อไป
NEWS1 รายงาน