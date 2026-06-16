"ใครจะใหญ่กว่านายก" มหาดไทยเดือด! สั่งย้ายรองผู้ว่าฯ ภูเก็ตแล้ว
ภูเก็ต – ปมร้อนการเมืองท้องถิ่นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้น หลังกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงอิทธิพลและความสามารถในการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนหน้านี้ ระหว่างการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งคำถามกลางที่ประชุมว่า "ใครจะใหญ่กว่านายก" และย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่อำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายใดที่จะดำเนินการได้ตามอำเภอใจ
คำพูดดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนทันที โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเรียกขานว่า "รองฯ ซีฟู้ด" จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนในพื้นที่
ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากพื้นที่ โดยมีรายชื่อรวมอยู่ในบัญชีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวง ส่งผลให้กระแสในโลกออนไลน์กลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง หลายเพจข่าวท้องถิ่นและเพจการเมืองต่างพากันโพสต์ข้อความในทำนองว่า "รองฯ ภูเก็ตถูกเด้งแล้ว" พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังดราม่าที่เป็นข่าวเพียงไม่นาน
อย่างไรก็ตาม คำสั่งที่ออกมาเป็นการ "ย้ายตำแหน่ง" ตามระบบบริหารราชการ มิใช่การปลดออกจากตำแหน่งหรือปลดออกจากราชการแต่อย่างใด แต่ด้วยจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากกระแสข่าวร้อน ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่านี่คือผลสะเทือนจากเหตุการณ์ที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่หรือไม่
ขณะนี้ สังคมยังคงรอติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกระทรวงมหาดไทย ว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรต่อกรณีที่กลายเป็นประเด็นร้อนระดับประเทศ และสั่นสะเทือนภาพลักษณ์การบริหารราชการในจังหวัดภูเก็ตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
NEWS1 รายงาน