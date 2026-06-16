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กัลฟ์น้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กัลฟ์น้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสาริศ รัตนาวะดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด