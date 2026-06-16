กัลฟ์น้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสาริศ รัตนาวะดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด