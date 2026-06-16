TPQI ผนึกกำลัง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดตัวโครงการ “THE NEXTGEN THAICINE”
ปั้นคนรุ่นใหม่ สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ดึงผู้กำกับชื่อดังร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
พร้อมเปิดเวทีสร้างหนังสั้น หนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เน้นท้องถิ่นมีส่วนร่วม
กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2569 – ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ของไทย ซึ่งมีความต้องการบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดตัวโครงการ “THE NEXTGEN THAICINE : นักสร้างหนังรุ่นใหม่ ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพ” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “THE DIRECTOR’S CUT : ตัดต่อความฝัน ปั้นนักสร้างหนังรุ่นใหม่ สู่มืออาชีพหนังไทย” เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ณ Co-Event Space ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ กรุงเทพมหานคร
โครงการ “THE NEXTGEN THAICINE : นักสร้างหนังรุ่นใหม่ ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพ” คือโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ อายุ 20–30 ปี ให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติจริง และการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในอนาคต
ภายในงานแถลงข่าวมีการเปิดตัวรายละเอียดโครงการ พร้อมการเสวนาจากผู้บริหารหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวางแผนการตลาด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ การยกระดับมาตรฐานอาชีพ และการสร้างกลไกใหม่ในการพัฒนาคนทำหนังไทย
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “ทำหนังอย่างไรให้คนดูจบ ในยุคที่ทุกอย่างอยู่ในมือถือ” โดยบุคลากรชั้นนำของวงการภาพยนตร์ไทย นำโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์, กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์, ภูพิงค์ พังสะอาด หรือ พิง ลำพระเพลิง นักแสดง นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์, ภูวดล เนาว์โสภา ผู้กำกับภาพยนตร์ และ พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ นักเขียนบทละครและภาพยนตร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัลที่พฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดตัวผู้กำกับภาพยนตร์และที่ปรึกษาประจำโครงการที่จะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดทั้งกระบวนการ
THE NEXTGEN THAICINE สร้างโอกาสและมาตรฐานวิชาชีพให้คนทำหนังรุ่นใหม่
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทย ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568 มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยถึง 479 เรื่อง สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 5,300 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“เราพบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความฝัน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการผลิตสื่อ แต่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะให้เชื่อมโยงกับการทำงานจริงในอุตสาหกรรม โครงการ THE NEXTGEN THAICINE จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และสามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมืออาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญสิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะจากTPQI ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสู่การรับคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต ถือเป็นแต้มต่อสำหรับการเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงอย่างเป็นระบบ” นางสาวจุลลดากล่าว
ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนฯ มุ่งทำหน้าที่มากกว่าการเป็นแหล่งสนับสนุนงบประมาณ แต่เป็น “หุ้นส่วนร่วมสร้างสรรค์” ที่ร่วมพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
“โครงการ THE NEXTGEN THAICINE เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาบท การผลิต ไปจนถึงการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะช่วยสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาว สิ่งที่กองทุนฯ คาดหวังไม่ใช่เพียงการเกิดผลงานภาพยนตร์สั้นจากโครงการ แต่คือการได้เห็นคนทำหนังรุ่นใหม่เติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมในอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับคุณค่าทางสังคม และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคอนเทนต์สร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน” ดร.ธนกรกล่าว
THE NEXTGEN THAICINE เป็นมากกว่าค่ายอบรมภาพยนตร์ทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม THE NEXTGEN THAICINE CAMP ซึ่งเป็นค่ายอบรมเข้มข้น 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่กระบวนการคิดแนวคิด การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง การถ่ายทำ และการตัดต่อ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พร้อมโอกาสในการพัฒนาทักษะให้เชื่อมโยงกับการทำงานจริง ด้วยการได้ผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ด้าน นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรฯ TPQI และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแนวคิด “เทรนด์บ้านฉัน” เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำเรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้น ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ พร้อมตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่กว่า 100 คน ให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในอนาคต
“เราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และหวังว่า THE NEXTGEN THAICINE จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยเปลี่ยนความฝันของคนทำหนังรุ่นใหม่ให้กลายเป็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและจับต้องได้จริง” นางสาวนวรัตน์ กล่าว
สำหรับโครงการ THE NEXTGEN THAICINE หลังการเปิดตัวโครงการ จะมีการจัดกิจกรรม Roadshow ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนักศึกษา, บุคลากรด้านสื่อและภาพยนตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไป อายุ 20–30 ปี โดยรับสมัครเป็นทีมๆ ละ 10 คน เพื่อส่งผลงาน Pitch Deck โดยจะปิดรับผลงานในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ก่อนที่จะประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อเข้าสู่กิจกรรม “THE NEXTGEN THAICINE CAMP” ค่ายอบรมเข้มข้น 4 วัน 3 คืน ที่ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
หัวใจสำคัญของโครงการ คือการผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “เทรนด์บ้านฉัน” ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร ศิลปะ ภาษา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาถ่ายทอดผ่านมุมมองร่วมสมัย เพื่อเปลี่ยนเรื่องราวของชุมชนให้กลายเป็นอัตลักษณ์ไทยที่สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสู่ผู้ชมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้น และมีโอกาสชิงรางวัลรวมกว่า 43,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และผู้ผ่านกระบวนการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะฯ จากTPQI เพื่อเป็นการยืนยันศักยภาพในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “คนทำหนังไทยรุ่นใหม่” ที่พร้อมก้าวสู่มาตรฐานอาชีพและการแข่งขันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับสากล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง Facebook Fanpage : THE NEXTGEN THAICINE และเว็บไซต์ https://www.opl.to/nextgen.thaicine
#TheNextgenThaicine #ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพ #นักสร้างหนังรุ่นใหม่
เปิดตัวโครงการ “THE NEXTGEN THAICINE”
ปั้นคนรุ่นใหม่ สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ดึงผู้กำกับชื่อดังร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
พร้อมเปิดเวทีสร้างหนังสั้น หนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เน้นท้องถิ่นมีส่วนร่วม
กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2569 – ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ของไทย ซึ่งมีความต้องการบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดตัวโครงการ “THE NEXTGEN THAICINE : นักสร้างหนังรุ่นใหม่ ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพ” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “THE DIRECTOR’S CUT : ตัดต่อความฝัน ปั้นนักสร้างหนังรุ่นใหม่ สู่มืออาชีพหนังไทย” เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ณ Co-Event Space ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ กรุงเทพมหานคร
โครงการ “THE NEXTGEN THAICINE : นักสร้างหนังรุ่นใหม่ ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพ” คือโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ อายุ 20–30 ปี ให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติจริง และการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในอนาคต
ภายในงานแถลงข่าวมีการเปิดตัวรายละเอียดโครงการ พร้อมการเสวนาจากผู้บริหารหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวางแผนการตลาด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ การยกระดับมาตรฐานอาชีพ และการสร้างกลไกใหม่ในการพัฒนาคนทำหนังไทย
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “ทำหนังอย่างไรให้คนดูจบ ในยุคที่ทุกอย่างอยู่ในมือถือ” โดยบุคลากรชั้นนำของวงการภาพยนตร์ไทย นำโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์, กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์, ภูพิงค์ พังสะอาด หรือ พิง ลำพระเพลิง นักแสดง นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์, ภูวดล เนาว์โสภา ผู้กำกับภาพยนตร์ และ พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ นักเขียนบทละครและภาพยนตร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัลที่พฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดตัวผู้กำกับภาพยนตร์และที่ปรึกษาประจำโครงการที่จะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดทั้งกระบวนการ
THE NEXTGEN THAICINE สร้างโอกาสและมาตรฐานวิชาชีพให้คนทำหนังรุ่นใหม่
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทย ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568 มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยถึง 479 เรื่อง สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 5,300 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“เราพบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความฝัน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการผลิตสื่อ แต่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะให้เชื่อมโยงกับการทำงานจริงในอุตสาหกรรม โครงการ THE NEXTGEN THAICINE จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และสามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมืออาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญสิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะจากTPQI ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสู่การรับคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต ถือเป็นแต้มต่อสำหรับการเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงอย่างเป็นระบบ” นางสาวจุลลดากล่าว
ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนฯ มุ่งทำหน้าที่มากกว่าการเป็นแหล่งสนับสนุนงบประมาณ แต่เป็น “หุ้นส่วนร่วมสร้างสรรค์” ที่ร่วมพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
“โครงการ THE NEXTGEN THAICINE เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาบท การผลิต ไปจนถึงการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะช่วยสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาว สิ่งที่กองทุนฯ คาดหวังไม่ใช่เพียงการเกิดผลงานภาพยนตร์สั้นจากโครงการ แต่คือการได้เห็นคนทำหนังรุ่นใหม่เติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมในอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับคุณค่าทางสังคม และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคอนเทนต์สร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน” ดร.ธนกรกล่าว
THE NEXTGEN THAICINE เป็นมากกว่าค่ายอบรมภาพยนตร์ทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม THE NEXTGEN THAICINE CAMP ซึ่งเป็นค่ายอบรมเข้มข้น 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่กระบวนการคิดแนวคิด การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง การถ่ายทำ และการตัดต่อ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พร้อมโอกาสในการพัฒนาทักษะให้เชื่อมโยงกับการทำงานจริง ด้วยการได้ผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ด้าน นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรฯ TPQI และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแนวคิด “เทรนด์บ้านฉัน” เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำเรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้น ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ พร้อมตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่กว่า 100 คน ให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในอนาคต
“เราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และหวังว่า THE NEXTGEN THAICINE จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยเปลี่ยนความฝันของคนทำหนังรุ่นใหม่ให้กลายเป็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและจับต้องได้จริง” นางสาวนวรัตน์ กล่าว
สำหรับโครงการ THE NEXTGEN THAICINE หลังการเปิดตัวโครงการ จะมีการจัดกิจกรรม Roadshow ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนักศึกษา, บุคลากรด้านสื่อและภาพยนตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไป อายุ 20–30 ปี โดยรับสมัครเป็นทีมๆ ละ 10 คน เพื่อส่งผลงาน Pitch Deck โดยจะปิดรับผลงานในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ก่อนที่จะประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อเข้าสู่กิจกรรม “THE NEXTGEN THAICINE CAMP” ค่ายอบรมเข้มข้น 4 วัน 3 คืน ที่ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
หัวใจสำคัญของโครงการ คือการผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “เทรนด์บ้านฉัน” ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร ศิลปะ ภาษา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาถ่ายทอดผ่านมุมมองร่วมสมัย เพื่อเปลี่ยนเรื่องราวของชุมชนให้กลายเป็นอัตลักษณ์ไทยที่สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสู่ผู้ชมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้น และมีโอกาสชิงรางวัลรวมกว่า 43,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และผู้ผ่านกระบวนการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะฯ จากTPQI เพื่อเป็นการยืนยันศักยภาพในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “คนทำหนังไทยรุ่นใหม่” ที่พร้อมก้าวสู่มาตรฐานอาชีพและการแข่งขันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับสากล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง Facebook Fanpage : THE NEXTGEN THAICINE และเว็บไซต์ https://www.opl.to/nextgen.thaicine
#TheNextgenThaicine #ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพ #นักสร้างหนังรุ่นใหม่