ผู้ประกาศสาวโพสต์ถึง "ดนัย" หลังอำลาจอช่อง 9 ชี้ "คงจะมีพลังอันยิ่งใหญ่จริง"
ภายหลังรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" ประกาศยุติการออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการสื่อและโลกออนไลน์ โดยเฉพาะจากผู้ที่เคยร่วมงานกับทีมรายการดังกล่าว
ล่าสุด นางสาวเพ็ญพรรณ ลำเหลือง ผู้ประกาศข่าวและสื่อมวลชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นถึงการยุติบทบาทของรายการ พร้อมเล่าประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกับนายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ "หมาแก่" และนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ หรือ "แมวสาว" สองพิธีกรหลักของรายการ
เพ็ญพรรณระบุว่า ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานพบว่าทั้งสองคนและทีมงานเป็นบุคลากรคุณภาพ โดยเฉพาะนายดนัยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางรายการ ตั้งแต่การคัดเลือกประเด็นข่าว กลั่นกรองข้อมูล ตั้งคำถาม และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิดในทุกวัน
เจ้าของโพสต์ยังระบุว่า รายการ "เจาะลึกทั่วไทย" เป็นหนึ่งในรายการที่ผู้นำประเทศ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสื่อมวลชนหลายสำนักติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมักมีข้อมูลเชิงลึกและการสัมภาษณ์ที่ถูกนำไปต่อยอดเป็นประเด็นข่าวสำคัญอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงบทบาทของรายการในช่วงหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุครัฐบาล คสช. รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยระบุว่ารายการเคยเผชิญแรงกดดันและเสียงวิจารณ์จากฝ่ายบริหารหลายครั้ง แต่ยังสามารถดำเนินรายการต่อมาได้
อย่างไรก็ตาม ประโยคที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโพสต์ดังกล่าว คือข้อความที่ระบุว่า
"แต่ครั้งนี้!! คงจะมีพลังอันยิ่งใหญ่จริง ทำให้ต้องประกาศลาจอ อสมท แบบลาไปยิ้มไป"
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว พร้อมมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งในมุมที่ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการยุติรายการ และในมุมที่มองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการบริหารของสถานี
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก อสมท หรือทีมผู้จัดรายการ ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการยุติการออกอากาศ โดยก่อนหน้านี้ นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ได้กล่าวในรายการเพียงว่า จะจัดรายการถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และขอให้ผู้ชมรับทราบตามนั้น โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าว
News1 รายงาน