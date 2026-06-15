# "ทนายปีศาจ" จุดคำถามใหญ่ สังคมหันมองด้านมืดกระบวนการยุติธรรม
กลายเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ สำหรับ "ทนายปีศาจ" ที่นอกจากความเข้มข้นของเนื้อเรื่องแล้ว ยังถูกมองว่าสะท้อนให้เห็นด้านมืดของกระบวนการยุติธรรมผ่านตัวละครทนายความที่ใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อช่วยให้ลูกความรอดพ้นจากความผิด
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กลับไม่ใช่เพียงบทบาทของตัวละครในเรื่อง แต่คือคำถามที่ผู้ชมจำนวนมากนำมาตั้งต่อระบบยุติธรรมในชีวิตจริง ว่า หากปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรมยังมีช่องว่างให้ถูกใช้ประโยชน์ แล้วต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมจะมีหลักประกันมากเพียงใด
หลายความเห็นมองว่า สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่อาชญากรที่แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นผู้กระทำผิด แต่คือกรณีที่ผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมละทิ้งอุดมการณ์และใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เพราะหากเกิดขึ้นจริง ความเสียหายจะไม่ได้ตกอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งระบบ
นักวิชาการด้านกฎหมายหลายคนเคยให้ความเห็นตรงกันว่า ความยุติธรรมจะดำรงอยู่ได้ ไม่ได้อาศัยเพียงตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้สืบสวน ผู้ฟ้องคดี และผู้วินิจฉัยคดีด้วย
ขณะที่ในโลกออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาความโปร่งใส การตรวจสอบ และมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ โดยหลายคนเห็นว่าประชาชนไม่ได้คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้วิเศษหรือปราศจากข้อผิดพลาด แต่คาดหวังอย่างน้อยให้ยืนหยัดอยู่บนหลักนิติธรรมและไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์เข้ามาอยู่เหนือความถูกต้อง
ผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่งยังมองว่า สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การที่มีผู้กระทำผิดในสังคม แต่คือการที่ประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าความถูกต้องสามารถต่อรองได้หรือไม่ เพราะเมื่อใดที่ศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมสั่นคลอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจลุกลามไปไกลกว่าคดีใดคดีหนึ่ง
จากกระแสที่เกิดขึ้น ทำให้ซีรีส์ "ทนายปีศาจ" ถูกมองว่าไม่ใช่เพียงละครเพื่อความบันเทิง แต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามต่อคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน