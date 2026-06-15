# เมื่อต่างด้าวสีเทาอยากได้บ้านในไทย ใช้ช่องโหว่ให้นอมินีทำวิธีนี้
กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเพจ "Riff x กระบอกเสียงประชาชน" เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยตั้งข้อสังเกตถึงช่องทางการจัดตั้งบริษัทที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถือครองบ้านและที่ดินผ่านผู้ถือหุ้นชาวไทย
ในคลิปดังกล่าว ผู้ดำเนินรายการอธิบายว่า แม้กฎหมายไทยจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้โดยตรง แต่สามารถเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% และชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%
ผู้ดำเนินรายการตั้งข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติ อาจมีบางกรณีที่มีการใช้ "นอมินี" หรือบุคคลอื่นเข้ามาถือหุ้นแทน เพื่อให้โครงสร้างบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย แม้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงอาจเป็นชาวต่างชาติก็ตาม
คลิปดังกล่าวยังตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ และความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวที่มีการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายไทย การใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนหรือเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยไม่ได้ลงทุนจริง หรือไม่ได้มีอำนาจบริหารกิจการอย่างแท้จริง หน่วยงานรัฐสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้
ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้ดำเนินการตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไทย
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงในสังคม ว่าประเทศไทยควรมีมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเพียงใด เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ และการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว
News1 รายงาน