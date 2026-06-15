# ผู้ใหญ่บ้านตรังใจถึง! รวบโจรลักปาล์มคาสวน หลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมมานาน
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง หลังผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งสามารถติดตามและจับกุมผู้ต้องสงสัยลักขโมยผลปาล์มน้ำมันได้สำเร็จ ภายหลังเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านกลุ่ม "ทันข่าวภาคใต้" โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Azan Ake ซึ่งระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีพฤติกรรมเข้ามาตัดผลปาล์มน้ำมันภายในสวนอย่างแนบเนียน โดยพยายามแสดงตัวเสมือนเป็นเจ้าของสวนหรือผู้มีสิทธิ์เข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวไม่รอดพ้นสายตาของผู้ใหญ่บ้านที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ก่อนแล้ว กระทั่งสามารถเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ พร้อมผลปาล์มน้ำมันจำนวนหนึ่งที่ถูกตัดเตรียมไว้ภายในสวน
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวบ้านจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมันถือเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าของสวนสูญเสียรายได้และผลผลิตที่ลงทุนดูแลมาเป็นเวลานาน
ชาวบ้านในพื้นที่มองว่า ความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการช่วยกันสอดส่องดูแล ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และสร้างความอุ่นใจให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสุจริต
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ผู้โพสต์ไม่ได้ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล หรือพื้นที่เกิดเหตุไว้อย่างชัดเจน ทำให้ยังไม่สามารถยืนยันจุดเกิดเหตุได้ในขณะนี้ หากแฟนเพจหรือประชาชนในพื้นที่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถร่วมให้ข้อมูลไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและประโยชน์ต่อการติดตามข่าวสารของสังคมต่อไป
News1 รายงาน