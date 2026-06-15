# เหลี่ยมหรือจงใจ? มิเตอร์พุ่ง ผู้โดยสารโวย แท็กซี่พาอ้อมโลกไม่ยอมไปทางตรง
กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่เหตุการณ์โต้เถียงระหว่างผู้โดยสารหญิงกับคนขับแท็กซี่ ระหว่างการเดินทางไปยังซอยวุฒากาศ 76 โดยผู้โดยสารตั้งข้อสังเกตว่า คนขับอาจพาอ้อมเส้นทางจนทำให้ค่าโดยสารบนมิเตอร์เพิ่มสูงผิดปกติ
จากคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกภายในรถแท็กซี่ ผู้โดยสารแสดงความไม่พอใจหลังพบว่าค่าโดยสารพุ่งสูงกว่าที่เคยใช้บริการในเส้นทางลักษณะใกล้เคียงกัน พร้อมระบุว่า "ตั้งแต่เคยนั่งมา ไม่เคยแพงขนาดนี้" และตั้งคำถามว่าทำไมรถจึงไปโผล่ในเส้นทางที่ตนไม่คุ้นเคย
ขณะที่คนขับแท็กซี่ชี้แจงว่า ผู้โดยสารไม่ได้แจ้งรายละเอียดเส้นทางหรือจุดสังเกตเพิ่มเติมตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทาง โดยระบุว่า "ไม่มีใครรู้หรอกว่าซอยคุณอยู่ตรงไหน" และยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาพาผู้โดยสารอ้อมเส้นทางเพื่อเพิ่มค่าโดยสาร
ในคลิปยังปรากฏช่วงที่ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันเรื่องความรับผิดชอบในการบอกเส้นทาง โดยผู้โดยสารมองว่าคนขับควรรู้เส้นทางปลายทางที่ระบุไว้ ขณะที่คนขับยืนยันว่าหากผู้โดยสารต้องการใช้เส้นทางเฉพาะ ควรแจ้งให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม จากคลิปดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการพาผู้โดยสารอ้อมเส้นทางโดยเจตนาหรือไม่ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบเส้นทางการเดินรถผ่านระบบนำทาง หรือคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์นี้ได้จุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นใจผู้โดยสารซึ่งมองว่าค่าโดยสารสูงผิดปกติ และผู้ที่มองว่าการแจ้งรายละเอียดเส้นทางหรือจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น อาจช่วยลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้โดยสารกับคนขับได้
ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางจริง ระยะทาง หรือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง News1 จะติดตามความคืบหน้าและนำเสนอให้ทราบต่อไป
News1 รายงาน