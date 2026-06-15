# รวบซ้อโรส วัย 25 ปี แม่ทีมสแกมเมอร์ "ค้า" มนุษย์ข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมหญิงสาววัย 25 ปี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา
ผู้ต้องหาคือ นางสาวสุดารัตน์ หรือที่เจ้าหน้าที่เรียกว่า "ซ้อโรส" ถูกจับกุมได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามหมายจับในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติกรรมชักชวนคนไทยเดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเสนอรายได้และสวัสดิการที่น่าสนใจ แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกควบคุมการใช้ชีวิตและถูกบังคับให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อผู้คนผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการชักชวนลงทุนผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ที่ไม่สามารถทำผลงานตามเป้าหมายที่เครือข่ายกำหนด อาจถูกกดดัน ถูกลงโทษ หรือถูกจำกัดเสรีภาพในการใช้ชีวิต ขณะที่เครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนจำนวนหลายล้านบาทต่อเดือน
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลคดีที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมสมาชิกในเครือข่ายเดียวกันก่อนหน้านี้หลายราย จนนำไปสู่การติดตามตัวผู้ต้องหารายดังกล่าว ซึ่งหลบหนีกลับเข้ามาในประเทศไทย
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายได้แล้ว 6 ราย จากทั้งหมด 8 ราย ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวนและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป
ตำรวจสอบสวนกลางยังฝากเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะงานที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติ พร้อมสวัสดิการครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากอาจเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ชักชวนบุคคลเข้าสู่ขบวนการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
หากพบเบาะแสหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เสียหายได้ตามช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน