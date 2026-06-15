# ด่วน! ญาติวินค้านประกันตัว ตร.คุม ตชด.ฝากขัง พร้อมเอ่ย "ขอโทษ"
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว ส.ต.ต.นำทัพ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปขออำนาจศาลฝากขัง หลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมและรวบรวมพยานหลักฐานตลอดช่วงเช้า
บรรยากาศที่สถานีตำรวจเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของคดีอย่างใกล้ชิด ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา โดยให้เหตุผลว่าคดีมีความร้ายแรง และเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงความปลอดภัยของพยานที่เกี่ยวข้อง
ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า ก่อนเสียชีวิต แพทย์ได้แจ้งว่าสามีมีภาวะสมองตายและไม่ตอบสนองต่อการรักษา ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา พร้อมยืนยันว่าครอบครัวต้องการให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเต็มที่และเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างบางส่วนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานในคดี และได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาออกจากห้องควบคุมเพื่อนำตัวขึ้นรถเดินทางไปยังศาล ท่ามกลางการติดตามของสื่อมวลชนจำนวนมาก เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารต่อสังคม ผู้ต้องหาได้กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า "ขอโทษ" ก่อนถูกนำตัวขึ้นรถและเดินทางออกจากสถานีตำรวจทันที
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทุกฝ่ายต่างรอผลการดำเนินคดีภายใต้กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน