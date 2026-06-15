อะไรก็ฉุด AI ลูกนกไม่อยู่! อนุทินยันเดินหน้า อ้างประชาชนรอใช้งาน
แม้โครงการ TH-AI Passport จะยังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ รูปแบบการดำเนินงาน และเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม แต่รัฐบาลยังยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อโดยไม่มีการชะลอแผนงาน
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ระบุระหว่างการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันของโลกยุคใหม่ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งาน AI ได้อย่างทั่วถึง
ผู้นำรัฐบาลยังมองว่า ประชาชนจำนวนมากกำลังรอโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังไม่จางหาย โดยหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการจริง ๆ คือการแจกสิทธิ์ใช้งาน AI หรือการนำ AI มาแก้ปัญหาสาธารณะ เช่น การลดคอร์รัปชัน การลดขั้นตอนราชการ การยกระดับบริการภาครัฐ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมากกว่ากัน
ก่อนหน้านี้ ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายชุดยังสะท้อนว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าของโครงการ และต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ อย่างโปร่งใส รวมถึงมีระบบติดตามผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
แม้เสียงคัดค้านจะยังคงมีอยู่ แต่จากท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรี ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ต่อไป โดยเชื่อว่าการเข้าถึงเทคโนโลยี AI จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพของคนไทยในระยะยาว
คำถามที่สังคมยังเฝ้าติดตามจึงไม่ใช่เพียงว่าโครงการจะเดินหน้าหรือไม่ แต่คือรัฐบาลจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้หรือไม่ว่า งบประมาณจำนวนมหาศาลที่ใช้ไปนั้น จะสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้จริง
News1 รายงาน