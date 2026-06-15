# รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตมีหนาว! อนุทินฟาด "ปญอ." จะปลดผู้ว่าฯ ภูเก็ต หรือคิดว่าใหญ่กว่านายก
บรรยากาศการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา มีช่วงหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนทันที หลังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล แสดงความไม่พอใจต่อกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ที่อ้างว่ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่งสามารถใช้อิทธิพลหรืออำนาจผลักดันให้มีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้
ระหว่างการประชุม นายอนุทินได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พร้อมสอบถามหาบุคคลที่ถูกพาดพิงในโลกออนไลน์ในฉายา "รองฯ ซีฟู้ด" ก่อนตั้งคำถามว่า หากมีการกล่าวอ้างว่าจะสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้จริง จะใช้อำนาจใดดำเนินการ
นายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ผู้ที่พูดในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่อง "ปญอ." พร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งหรือโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่เรื่องที่บุคคลใดจะดำเนินการได้ตามอำเภอใจ เพราะต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายและการพิจารณาของหลายหน่วยงาน
"จะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัด มท.1 ก็นั่งอยู่ตรงนี้ จะปลดยังไง หรือจะปลดรัฐมนตรีด้วย" นายอนุทินกล่าวระหว่างการประชุม
รายงานระบุว่า ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการเผยแพร่ข้อความและโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายรายการ ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมีการพาดพิงบุคคลในฝ่ายปกครองและการบริหารราชการในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม นายอนุทินย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครกระทำผิด และต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนรายงานผลกลับมายังกระทรวง
ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกพาดพิง ได้ขอส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากประเด็นดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "ไทยช่วยไทย พลัส" และให้ความสำคัญกับการดูแลคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่สร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคม โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ทั้งนี้ นายอนุทินมีกำหนดเดินทางเยือนต่างประเทศภายหลังการประชุม แต่ได้สั่งการให้ติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้มีการรายงานข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนก่อนดำเนินการใด ๆ ต่อไป
News1 รายงาน