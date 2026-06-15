# อะไรก็เป็นไปได้! ลอบดูดแร่ทองกลางป่านรา ตร.รวบได้แต่อุปกรณ์ คนเผ่นแน่บ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยลักลอบดูดแร่ทองคำกลางป่า ก่อนตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและรถจักรยานยนต์หลายคัน แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด คาดไหวตัวหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ภายใต้การอำนวยการของนายพิชิต รุ่งประเสริฐ นายอำเภอสุคิริน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบดูดแร่ทองคำในพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งของอำเภอสุคิริน
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามพิกัดที่ได้รับแจ้ง พบเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์สำหรับการดูดแร่ และรถจักรยานยนต์จำนวน 5 คัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามาลักลอบแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ในขณะเข้าตรวจค้นไม่พบผู้กระทำผิดอยู่ในจุดเกิดเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้เพียงอุปกรณ์และยานพาหนะที่ถูกทิ้งไว้เท่านั้น ก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสุคิริน เพื่อดำเนินการสืบสวนติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอสุคิรินเป็นพื้นที่ที่มีประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำในอดีต และยังมีรายงานการลักลอบเข้าไปแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นระยะ ส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน