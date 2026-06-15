# ลือหึ่ง! ปลดรายการหมาแก่ หลังขยี้ AI ลูกเทพ บ้านใหญ่ไม่ปลื้ม?
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการสื่อและการเมือง หลังรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” ประกาศยุติการออกอากาศทางช่อง 9 อสมท โดยจะออกอากาศเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หลังอยู่บนหน้าจอมานานเกือบ 7 ปี
แม้ผู้ดำเนินรายการจะยืนยันว่าเป็นการอำลาในช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่ในโลกออนไลน์กลับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการยุติรายการครั้งนี้ โดยเฉพาะหลังจากก่อนหน้านี้ รายการได้วิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท อย่างต่อเนื่อง
ในหลายช่วงของรายการ มีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงบรรยากาศของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับเวทีทางการเมือง จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมออนไลน์และในแวดวงเทคโนโลยี
ภายหลังมีรายงานจากแหล่งข่าวในแวดวงสื่อว่า อาจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว จนเกิดกระแสข่าวลือเชื่อมโยงว่า การถอดรายการออกจากผังอาจไม่ใช่เรื่องของเรตติ้งหรือการปรับผังตามปกติเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการที่ยืนยันว่าทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวข้องกัน
ด้านนายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ "หมาแก่" พิธีกรชื่อดังของรายการ ได้กล่าวผ่านการออกอากาศว่า รายการจะทำหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ก่อนจะอำลาผู้ชม พร้อมระบุสั้น ๆ ว่า "อยู่นานเกินไปแล้ว" และขอให้ผู้ชมไม่ต้องคิดมากกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ขณะที่นางอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการร่วม เปิดเผยว่า รายการเริ่มออกอากาศทางช่อง 9 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 และกำลังจะปิดฉากลงหลังอยู่คู่สถานีมาเกือบ 7 ปีเต็ม
อย่างไรก็ตาม การจากไปของรายการข่าวการเมืองที่มีฐานผู้ชมเหนียวแน่น ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดคำถามจากสังคม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รายการกำลังนำเสนอประเด็นร้อนเกี่ยวกับโครงการภาครัฐที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ท้ายที่สุดแล้ว การยุติออกอากาศครั้งนี้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตามวงจรธุรกิจสื่อ หรือมีเหตุปัจจัยอื่นอยู่เบื้องหลังตามที่กระแสข่าวลือกล่าวอ้างหรือไม่ คงต้องรอฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องในอนาคต
News1 รายงาน