ร้านค้าอมยิ้ม? เอกนิติชวนขึ้นแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ฟุ้งยอดขายพุ่ง 600%
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” พร้อมระบุว่าประสบการณ์จากโครงการในอดีตพบว่าร้านค้าที่เข้าสู่ระบบออนไลน์สามารถเพิ่มยอดขายได้หลายเท่าตัว
นายเอกนิติกล่าวว่า ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มเดลิเวอรีหลายรายเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ไม่ว่าจะเป็น Grab, LINE MAN, Robinhood และ Shopee โดยต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ลดข้อจำกัดด้านพื้นที่การขาย และเรียนรู้การค้าผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว AI "นกกระซิบ" ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการบัญชี และประเมินแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยภาครัฐมองว่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการช่วยลดภาระของร้านค้ารายย่อย
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการนำร้านค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรีนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้ประกอบการจำนวนมาก เนื่องจากร้านอาหารและร้านค้าทั่วประเทศจำนวนมากใช้บริการดังกล่าวมาหลายปีแล้ว และหลายรายอาศัยช่องทางเดลิเวอรีเป็นรายได้หลักตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19
ขณะที่นายเอกนิติอ้างข้อมูลจากโครงการในอดีตว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นได้ถึง 500-600% และหลังจบโครงการยังคงรักษาระดับยอดขายที่สูงขึ้นได้อีก 100-200%
ประเด็นดังกล่าวจึงถูกจับตาจากหลายฝ่ายว่า สิ่งที่ภาครัฐกำลังผลักดันครั้งนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับผู้ประกอบการได้มากเพียงใด หรือเป็นเพียงการส่งเสริมช่องทางการขายที่ภาคเอกชนและร้านค้าส่วนใหญ่ใช้งานกันอยู่แล้วในปัจจุบัน
News1 รายงาน