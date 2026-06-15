# ตื่นตาอีกแล้ว! ภคมนเปิดระบบ “ฝากเลี้ยง สส.” คนละพรรค แค่นั่งเฉยๆ ก็ได้แสนถึงล้าน!
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลัง น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่เรียกว่า “ระบบฝากเลี้ยง สส.” ซึ่งอ้างว่ามีการทาบทามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านบางส่วนให้ช่วยประคับประคององค์ประชุม หรือร่วมลงมติตามที่อีกฝ่ายต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายพรรคการเมือง
น.ส.ภคมน เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักการเมืองจำนวนไม่น้อยรับรู้กันอยู่แล้ว แม้จะไม่มีหลักฐานที่สามารถนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในขณะนี้ แต่จากการพูดคุยในวงการการเมือง ทำให้เชื่อว่ามีกระบวนการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
ตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผย รูปแบบของการทาบทามไม่ใช่การชักชวนให้ย้ายพรรคหรือแสดงตัวเป็น “งูเห่า” อย่างเปิดเผย แต่เป็นการขอความร่วมมือให้นั่งอยู่ในห้องประชุมจนองค์ประชุมครบ หรือร่วมลงคะแนนในวาระสำคัญบางเรื่อง โดยมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจ
ส.ส.พรรคประชาชนรายนี้ยังระบุว่า พรรคประชาชนเองก็เคยได้รับการทาบทามในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน ผ่านการพูดคุยหรือส่งสัญญาณจากบุคคลในแวดวงการเมือง แต่ยืนยันว่าไม่ทราบข้อมูลว่ามีสมาชิกพรรคคนใดตอบรับข้อเสนอหรือไม่
เมื่อถูกถามถึงมูลค่าของผลตอบแทน น.ส.ภคมน ระบุว่า หากเป็นการช่วยให้องค์ประชุมครบในบางครั้ง อาจมีมูลค่าระดับหลักแสนบาท แต่หากเป็นการตกลงช่วยเหลือตลอดสมัยประชุม ค่าตอบแทนอาจสูงถึงระดับหลักล้านบาท
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า การเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจเงินอาจไม่ได้จบลงเพียงช่วงเลือกตั้ง แต่ยังอาจมีรูปแบบอื่น ๆ ตามมาในกระบวนการทางการเมือง พร้อมเรียกร้องให้ ส.ส.ทุกคนตระหนักถึงความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ผ่านการเลือกตั้ง และยืนหยัดทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อประชาชน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้ยังเป็นคำกล่าวอ้างจากการให้สัมภาษณ์ของ น.ส.ภคมน โดยยังไม่มีการนำเสนอหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ยังไม่มีพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงออกมาชี้แจงต่อประเด็นนี้เพิ่มเติม
ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงทางการเมืองที่สังคมจับตา ว่าจะมีการตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่
News1 รายงาน