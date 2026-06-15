# ประเทศ ส.จอมเสี้ยม? ดอดขายอาวุธให้เกาหลีใต้ หรือหวังปั่นให้เกิดสงคราม?
สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง หลังเกาหลีเหนือออกแถลงการณ์ประณามสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง กรณีอนุมัติการขายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอุปกรณ์ทางทหารให้กับเกาหลีใต้ มูลค่าราว 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยระบุว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างวอชิงตันและโซล ที่อาจยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิม
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือผ่านสำนักข่าว KCNA ระบุว่า การส่งออกอาวุธของสหรัฐฯ คือ "การส่งออกสงคราม" พร้อมประกาศว่าจะเดินหน้าเสริมศักยภาพการป้องปรามตนเองต่อไป เพื่อรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาค โดยมองว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้กำลังถูกยกระดับอย่างต่อเนื่อง แม้ทั่วโลกจะกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ก็ตาม
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้อนุมัติการขายขีปนาวุธ AIM-120C-8 AMRAAM จำนวน 70 ลูก พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนให้แก่เกาหลีใต้ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศ เสริมการยับยั้งภัยคุกคามในภูมิภาค และรักษาความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ และเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าความร่วมมือด้านการป้องปรามนิวเคลียร์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ภายใต้กลไกหารือด้านนิวเคลียร์ร่วม (NCG) ขณะที่เกาหลีเหนือยังคงเร่งพัฒนาโครงการอาวุธและยืนยันจุดยืนว่า การปลดอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่ประเด็นที่สามารถนำกลับมาเจรจาได้อีกต่อไป
แม้ฝ่ายสหรัฐฯ จะยืนยันว่าการขายอาวุธครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศของพันธมิตร แต่ในมุมของเปียงยางกลับมองว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้ง และอาจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาครุนแรงยิ่งขึ้น
คำถามที่ยังคงถูกถกเถียงในเวทีระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เพียงว่า "ใครถืออาวุธมากกว่าใคร" แต่คือการเสริมกำลังทางทหารเช่นนี้จะช่วยรักษาสันติภาพ หรือกำลังทำให้ความหวาดระแวงระหว่างคู่ขัดแย้งขยายตัวมากขึ้นกันแน่
News1 รายงาน