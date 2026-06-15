# หนุ่มมีของ! รู้วิชากระบี่ ปรามต่างชาติ งัดท่อนเหล็กไล่ชาวบ้าน
เกิดเหตุชุลมุนภายในซอยตาเอียด จังหวัดภูเก็ต หลังมีคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยภาพในคลิปแสดงให้เห็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างชายชาวต่างชาติรายหนึ่งกับบุคคลในพื้นที่ ก่อนเหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นการปะทะกัน
ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าชายชาวต่างชาติแสดงอาการโวยวายและมีปากเสียงกับผู้คนในบริเวณดังกล่าว ก่อนจะเกิดการเผชิญหน้ากับชายไทยรายหนึ่ง ซึ่งในคลิปปรากฏภาพการใช้อุปกรณ์คล้ายท่อนเหล็กและอาวุธลักษณะคล้ายดาบระหว่างการปะทะ
คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก โดยมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งได้แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายงานอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ รวมถึงรายละเอียดการดำเนินคดีของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไป
News1 รายงาน