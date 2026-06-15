# ชื่นใจ! เด็กแพร่สู่เวทีโลก! คว้าทุน ODOS บินเรียนต่อสหรัฐฯ
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดแพร่ และคนไทยทั้งประเทศ เมื่อเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 20 นักเรียนไทยรุ่นแรกของโครงการทุน ODOS ที่ได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
เพจ "แพร่ ทูเดย์ (Phrae To Day)" รายงานว่า น้องปริยากร อุดขันจริง นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุน ODOS รุ่นแรก ซึ่งมีเป้าหมายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ
ล่าสุด รัฐบาลเปิดเผยว่า นักเรียนทุนทั้ง 20 คน ได้เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการปรับตัว ก่อนเข้าสู่การศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงตามแผนของโครงการ
น้องปริยากร เปิดเผยว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นในการศึกษา ความตั้งใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแรงสนับสนุนจากครอบครัวและคุณครูที่คอยผลักดันมาโดยตลอด พร้อมฝากถึงเยาวชนรุ่นต่อไปว่า อย่าหยุดแสวงหาโอกาสให้กับตัวเอง เพราะการศึกษาอาจเป็นประตูสำคัญที่นำไปสู่อนาคตที่กว้างไกลกว่าที่คิด
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า โครงการทุน ODOS รุ่นที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครเพิ่มเติมจำนวน 100 ทุน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักศึกษาระดับ ปวช.3 เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในต่างประเทศ โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดการศึกษา
เรื่องราวของน้องปริยากร ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของเยาวชนคนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวแพร่ และเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะลูกหลานในต่างจังหวัด ที่อาจกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เราจะไปได้ไกลแค่ไหน"
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมี "ช้างเผือก" ซ่อนอยู่ในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใหญ่ในเมืองหลวง หรือโรงเรียนในต่างจังหวัด หากได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม เยาวชนไทยก็สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้ไม่ต่างกัน
เพราะบางครั้ง จุดเริ่มต้นของความฝันที่ยิ่งใหญ่ อาจไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ แต่อยู่ในห้องเรียนเล็ก ๆ ของจังหวัดบ้านเกิด ที่มีเด็กคนหนึ่งตั้งใจเรียน และไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของชีวิต
News1 รายงาน