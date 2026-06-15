# นายกปิ๊งไอเดีย ใบนี้อย่าเรียกบัตร "คนจน"
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" และการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่วงหนึ่งของการมอบนโยบาย นายอนุทินได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และฝ่ายปกครองทุกระดับ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พร้อมเสนอแนวคิดว่า ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "บัตรคนจน" ในการเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นายอนุทินระบุว่า การเรียกชื่อดังกล่าวอาจกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือสิทธิ และไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเห็นว่าผู้ได้รับสวัสดิการควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี และควรมองว่านโยบายเหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ในอนาคต
นายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบว่า ในอดีตเคยมีคำเรียกผู้ป่วยยากไร้ในลักษณะที่สร้างความรู้สึกแบ่งแยก แต่เมื่อระบบหลักประกันสุขภาพได้รับการพัฒนา ประชาชนทุกคนก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม จนคำเรียกดังกล่าวค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคม
นอกจากเรื่องสวัสดิการแล้ว นายอนุทินยังกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยให้วางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้า ทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค การอพยพ และการแจ้งเตือนภัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยกับเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ ธุรกิจนอมินี การบุกรุกที่ดินสาธารณะ การฟอกเงิน และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายอนุทินกล่าวด้วยว่า การบริหารราชการในปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าของงานอย่างละเอียด ไม่ใช่เพียงตอบรับคำสั่งโดยไม่มีข้อมูลประกอบ เพื่อให้ส่วนกลางสามารถติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย "มหาดไทยใสสะอาด" ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส การลดความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง
News1 รายงาน