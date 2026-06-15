# ใครใหญ่กว่ามหาดไทย? อนุทินฉุนข่าวลือย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต
บรรยากาศการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา กลายเป็นที่จับตาหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงท่าทีไม่พอใจต่อกระแสข่าวลือที่กำลังแพร่สะพัดในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในระบบราชการและความพยายามกดดันผู้ว่าราชการจังหวัด
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดการปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ต โดยเฉพาะกรณีข้อพิพาทบริเวณชายหาดบางเทา ซึ่งเป็นข่าวต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ระหว่างการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ต่อผู้บริหารกระทรวง ก่อนที่นายอนุทินจะหยิบยกกระแสข่าวและข้อความในโลกออนไลน์ที่กล่าวอ้างถึงบุคคลระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงข่าวลือว่ามีความพยายามผลักดันให้เกิดการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายอนุทินตั้งคำถามกลางที่ประชุมว่า ผู้ใดมีอำนาจถึงขั้นจะสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ พร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนราชการ ผ่านการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่อำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในระดับจังหวัด
แหล่งข่าวในที่ประชุมระบุว่า นายอนุทินแสดงความไม่สบายใจกับข่าวลือที่เกิดขึ้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารราชการ และสร้างความสับสนให้กับประชาชนในพื้นที่
ขณะที่ฝ่ายบริหารกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงกับปัญหาผู้มีอิทธิพล การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบราชการกับกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบทุกด้าน เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจน และไม่ให้เกิดข้อครหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ด้านนายอนุทินกล่าวย้ำว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่เพียงการกระทำผิดกฎหมายของเอกชน แต่คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิด ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
สำหรับกรณีข้อกล่าวหาและกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยฝ่ายที่ถูกพาดพิงเตรียมจัดส่งเอกสารชี้แจงต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
News1 รายงาน