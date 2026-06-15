# คนกทม.ซึ้ง! ทุจริตลู่วิ่ง กทม.ลงโทษแล้ว ตัดเงินเดือนตั้ง 2% 1 เดือน ชัชชาติเห็นชอบแล้ว
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง เมื่อ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยผลการสอบสวนกรณีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม โดยเฉพาะกรณีลู่วิ่งราคาสูงถึงเครื่องละ 750,000 บาท
นายศุภณัฐ ระบุว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้งขึ้น ได้ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม 32 ราย ก่อนมีข้อสรุปว่า เจ้าหน้าที่ 20 ราย ไม่มีความผิด ขณะที่อีก 12 ราย มีความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง และถูกลงโทษด้วยการตัดเงินเดือน 2% เป็นเวลา 1 เดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 600 บาทต่อคน ก่อนยุติเรื่อง
ส.ส.กรุงเทพมหานครรายนี้ แสดงความไม่เห็นด้วยกับผลการสอบสวนดังกล่าว โดยมองว่าคดีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อเงินภาษีของประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่บทลงโทษกลับอยู่ในระดับที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
นายศุภณัฐ ยังตั้งข้อสังเกตว่า การจัดซื้อดังกล่าวมีข้อพิรุธหลายประเด็น ตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล การจัดทำราคากลาง การสืบราคา รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขใน TOR ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบเพียง 7 โครงการ จากทั้งหมด 24 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ขณะที่อีก 17 โครงการยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการสอบสวนอาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่สังคมต้องการคำตอบ
ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก คือเอกสารผลการสอบสวนที่ระบุว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบและเห็นชอบตามผลการสอบสวนดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีคำสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ นายศุภณัฐ ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโครงการที่เหลือทั้งหมด เพื่อสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นต่อประชาชนในเรื่องการใช้งบประมาณภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อข้อกล่าวหาและข้อสังเกตล่าสุดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดย ส.ส.พรรคประชาชน
News1 รายงาน