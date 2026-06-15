# กระบี่ลุกฮือเตรียมบุกทำเนียบ 22 มิ.ย.นี้ ค้าน พ.ร.บ. SEC หวั่นกระทบท่องเที่ยว-ทรัพยากรธรรมชาติ
บรรยากาศการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เริ่มร้อนแรงขึ้นในจังหวัดกระบี่ หลังเครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวจัดกิจกรรม “ชาวกระบี่ร่วมปกป้องภาคใต้ หยุด พ.ร.บ. SEC” บริเวณลานประติมากรรมปูดำ หน้าเมืองกระบี่ พร้อมประกาศเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุติการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว
รายงานจากเพจ "เป็นข่าวกระบี่" ระบุว่า ภายในกิจกรรมมีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. SEC โดยมีนายประสิทธิชัย หนูนวล ประธานเครือข่าย SEC Watch ร่วมบรรยายและอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง 71 มาตรา
เครือข่ายภาคประชาชนแสดงความกังวลว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักอย่างจังหวัดกระบี่
ภายในงานยังมีเวที “รวมพลคนเล่าเรื่องกระบี่” เปิดพื้นที่ให้ตัวแทนชุมชนและภาคประชาชนร่วมสะท้อนความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทั้งชายหาด ป่าชายเลน ระบบนิเวศทางทะเล และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมาก
ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งแสดงความเห็นว่า หากมีการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ภายใต้กรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนในระยะยาว จึงต้องการให้รัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านก่อนดำเนินการ
ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนประกาศเตรียมรวมตัวเดินทางไปชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและยกเลิกร่าง พ.ร.บ. SEC โดยยืนยันว่าจะดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของบ้านเกิด และต้องการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานสำคัญของชุมชน
News1 รายงาน