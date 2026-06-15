# ท้อ! มาเฟียภูเก็ตเหิมไล่ฟ้องสื่อท้องถิ่นที่เปิดโปง อนุทินลงภูเก็ตไม่ช่วยอะไร
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังนายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยว่า แม้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเคยลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อติดตามและสั่งการแก้ไขปัญหา แต่จนถึงขณะนี้กลับยังไม่เห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
นายเฉลิมพงศ์ ระบุว่า กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดบางเทา ไม่เพียงยังคงเคลื่อนไหวในพื้นที่ตามปกติ แต่ยังมีการดำเนินคดีฟ้องร้องสื่อท้องถิ่น รวมถึงประชาชนที่แสดงความคิดเห็นหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จนเกิดคำถามจากสังคมว่าเหตุใดผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไม่หวาดเกรง
ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า พื้นที่ที่มีปัญหาเป็นที่ดินสาธารณะติดชายหาดบางเทา ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีมูลค่าที่ดินสูงหลายร้อยล้านบาท และมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจจำนวนมาก
นายเฉลิมพงศ์ ยังกล่าวอ้างว่า ผู้มีอิทธิพลที่ถูกพาดพิงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ต จนทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
“ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นกุ๊ย แต่วันนี้กลับมีสื่อท้องถิ่นและประชาชนที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลถูกฟ้องร้อง ขณะที่ปัญหาในพื้นที่ยังคงอยู่เหมือนเดิม” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความสัมพันธ์เป็นญาติทางฝ่ายภรรยากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อมูลจากฝ่ายผู้ให้สัมภาษณ์ และยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกพาดพิง
กรณีหาดบางเทายังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะริมชายหาด การคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน และความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังหากพบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
News1 รายงาน