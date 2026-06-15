# เศร้า สาวปัตตานีพยายามหนีจากปอยเปต ไปได้ไม่ไกลดับจมคลอง จ.สระแก้ว
เกิดเหตุสลดบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อหญิงสาวชาวจังหวัดปัตตานีวัย 28 ปี เสียชีวิตระหว่างพยายามหลบหนีออกจากเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกพบเป็นศพในคลองพรหมโหด พื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เพจ ข่าวด่วนแดนใต้ รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ร้อย.ทพ.1203 สังกัดชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากเครือข่ายช่วยเหลือคนไทยในเมืองปอยเปต ว่ามีหญิงไทยรายหนึ่งได้หลบหนีออกจากฝั่งกัมพูชาเพื่อกลับเข้าประเทศไทย โดยใช้ช่องทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเดินทาง กลุ่มผู้ร่วมทางไม่สามารถติดต่อหญิงสาวรายดังกล่าวได้อีก ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจประสบอันตราย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวคลองชายแดนที่มีระดับน้ำลึกและกระแสน้ำค่อนข้างแรง
หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ระดมกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่และออกค้นหาตามแนวคลองพรหมโหด ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบข้ามแดน ก่อนจะพบร่างผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา และดำเนินการกู้ร่างขึ้นจากน้ำเพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางสาวฟาซียะห์ อายุ 28 ปี ชาวอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจพลัดตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามข้ามคลองชายแดนเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทย แต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องในจังหวัดปัตตานี ที่เฝ้ารอการกลับบ้านของหญิงสาว แต่สุดท้ายกลับได้รับเพียงข่าวร้าย
ขณะเดียวกัน เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงของการใช้ช่องทางธรรมชาติในการเดินทางข้ามแดน ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังต้องเผชิญกับอันตรายจากสภาพภูมิประเทศ แนวคลอง กระแสน้ำ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
News1 รายงาน