อรรถวิชช์ซัด กกพ. ปมค่าไฟปรับขึ้นทุก 4 เดือน แนะรัฐบาลทำตามพีระพันธุ์
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสใหม่ อภิปรายวิจารณ์การบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยพุ่งเป้าไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สของประเทศ
นายอรรถวิชช์ระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ค่าไฟฟ้ามีการปรับทุก 4 เดือน และแทบทุกครั้งที่มีการเสนอปรับอัตรา ค่าไฟมักคงเดิมหรือปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าปรับลดลง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนจำนวนมากมักเข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดค่าไฟ แต่ในความเป็นจริง หน่วยงานที่มีอำนาจสำคัญในการกำหนดโครงสร้างดังกล่าวคือ กกพ.
ระหว่างการอภิปราย นายอรรถวิชช์ยกตัวอย่างผลงานของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยระบุว่าสามารถผลักดันให้ค่าไฟฟ้าลดลงจาก 4.70 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.98 บาทต่อหน่วย ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี
นายอรรถวิชช์กล่าวว่า การลดค่าไฟอย่างยั่งยืนไม่ควรเป็นเพียงการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ควรมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะต้นทุนด้านเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนหลักมาจากก๊าซธรรมชาติ พร้อมเสนอให้มีการทบทวนแนวทางการคำนวณราคาก๊าซที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงการเปิดเสรีการแข่งขันด้านพลังงานมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของ กกพ. ในการผลักดันมาตรการลดต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะการเจรจาเกี่ยวกับค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) และเงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ซึ่งมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สามารถช่วยลดภาระค่าไฟให้ประชาชนได้
ช่วงหนึ่งของการอภิปราย นายอรรถวิชช์กล่าวว่า หน้าที่ของ กกพ. ไม่ได้มีเพียงการประกาศอัตราค่าไฟ แต่ต้องทำหน้าที่เสนอแนวทางปรับโครงสร้างต้นทุนพลังงานต่อรัฐบาลอย่างจริงจัง พร้อมตั้งคำถามว่าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
การอภิปรายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความกังวลของประชาชนต่อภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และการถกเถียงถึงแนวทางปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาว
News1 รายงาน