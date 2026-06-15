ด่วน! ตี 5 อิหร่านบรรลุข้อตกลงสหรัฐฯ เตรียมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยุติการปิดกั้น
สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายลง หลังสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันได้ และอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามอย่างเป็นทางการ โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้เส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมาตรการด้านความมั่นคงในภูมิภาค
ขณะที่สำนักข่าว Axios รายงานว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่มีปริมาณการขนส่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รายงานของรอยเตอร์ระบุเพิ่มเติมว่า ร่างข้อตกลงเบื้องต้นมีเนื้อหาให้อิหร่านเปิดเส้นทางเดินเรือสำหรับเรือพาณิชย์ ขณะที่สหรัฐฯ จะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการกดดันบางส่วน รวมถึงการหารือเรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในอนาคต
ด้านสื่อหลายสำนักในยุโรปรายงานตรงกันว่า แม้จะมีการบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญอีกหลายประเด็นที่ต้องเจรจาเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางทะเล มาตรการตรวจสอบ และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
หลังข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกมา ตลาดการเงินทั่วโลกตอบรับในเชิงบวกทันที โดยรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานของโลก
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า แม้การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้จะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ยังต้องติดตามว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้จริงเพียงใด เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานของโลกโดยตรง
NEWS1 รายงาน