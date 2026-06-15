# สมศักดิ์ ปิ๊งไอเดียคนกรีดยาง ตื่นตีสามกรีดจนสว่าง บ่ายว่างทำอย่างอื่นบ้าง จะรวยขึ้น
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยระบุว่าผู้กรีดยางยังสามารถใช้เวลาช่วงกลางวันไปประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมสร้างรายได้เพิ่มเติมได้
คำพูดของนายสมศักดิ์ที่ถูกเผยแพร่และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ระบุว่า
"คนกรีดยางเขากรีดตั้งแต่ตี 2 ตี 3 จนสว่าง บ่ายว่างทำอย่างอื่นบ้างก็ได้ ผมว่าคนมันจะรวยขึ้น"
คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่มีการผลักดันแนวคิดให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงแซมในสวนยาง ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด กาแฟ หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้จากพื้นที่เดิมให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลังคำพูดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวสวนยางจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าผู้กำหนดนโยบายอาจไม่ได้เข้าใจสภาพการทำงานจริงของคนกรีดยาง ซึ่งต้องเริ่มงานตั้งแต่ช่วงดึกจนถึงเช้า และต้องใช้เวลาพักผ่อนหลังเสร็จงานเนื่องจากเป็นงานที่ใช้แรงงานหนัก
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า แนวคิดของนายสมศักดิ์อาจต้องการสื่อถึงการสร้างรายได้เสริมและการใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเกษตรกรในระยะยาว
แม้เจตนาของข้อเสนอจะมุ่งไปที่การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แต่คำพูดดังกล่าวยังคงถูกถกเถียงอย่างต่อเนื่องในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มชาวสวนยางที่มองว่าการทำงานในอาชีพนี้อาจไม่ได้มีเวลาว่างมากอย่างที่หลายคนเข้าใจ
News1 รายงาน