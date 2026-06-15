# ได้เห็นเสียที! ภาพสูตร "ฮั้ว สว." ตัว BUG ที่ทำให้ สว.สีน้ำเงินเต็มสภา
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการคมชัดลึก พ.ต.อ.มนัส นครศรี อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยเอกสารที่อ้างว่าเป็น "สูตรการลงคะแนน" ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารลักษณะดังกล่าวไม่ใช่การจดบันทึกธรรมดา แต่เป็นรูปแบบการลงคะแนนที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบ
พ.ต.อ.มนัส ระบุว่า จากข้อมูลที่ตนได้รับ พบว่ามีการกำหนดแนวทางการลงคะแนนเป็นตารางสำเร็จรูป โดยผู้ลงคะแนนในแต่ละกลุ่มจะได้รับคำแนะนำให้เลือกหมายเลขเดียวกันในรูปแบบที่สอดคล้องกันทั้งหมด
"มันทำสูตรมาเลย ถ้าอยู่สายนี้ก็เลือกคนนี้ คนนี้ คนนี้ เหมือนกันหมด ทุกเลขตรงกันหมด"
อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งอธิบายว่า ลักษณะของเอกสารดังกล่าวแตกต่างจากการจดจำรายชื่อทั่วไป เพราะมีการจัดวางเป็นตาราง มีรูปแบบการเลือกที่เป็นระบบ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการลงคะแนนได้ทันที
เขายังตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นการจดบันทึกส่วนบุคคลตามปกติ ก็มักจะเป็นเพียงตัวเลขหรือรายชื่อธรรมดา แต่เอกสารที่ปรากฏกลับมีรูปแบบคล้าย "สูตรสำเร็จ" ที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้า
พ.ต.อ.มนัส ยังกล่าวอ้างถึงข้อมูลการสืบสวนที่มีการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาตรวจสอบ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงคะแนนกับข้อมูลจากเอกสารโพยที่ปรากฏ
"คำถามคือ ทำไมคะแนนที่ขานออกมาถึงไปตรงกับโพยได้ขนาดนั้น"
เขามองว่า ประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะหากมีการจัดทำแนวทางการลงคะแนนล่วงหน้าจริง อาจกระทบต่อหลักการเลือกตั้งที่ต้องเป็นอิสระและเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนแต่ละคน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำกล่าวอ้างของ พ.ต.อ.มนัส นครศรี ที่เปิดเผยผ่านรายการคมชัดลึก ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ชี้แจงต่อรายละเอียดดังกล่าว
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในสังคม ท่ามกลางการติดตามความคืบหน้าของคดีฮั้ว สว. ซึ่งยังคงเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในขณะนี้
News1 รายงาน