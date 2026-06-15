# แสวงอาการหนัก! โดนแฉ "ฮั้ว สว." แหวงรู้ว่าเค้าเตรียมกันมา
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เมื่อ พ.ต.อ.มนัส นครศรี อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้ง ออกมาเปิดเผยข้อมูลระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการคมชัดลึก โดยอ้างว่าตนเคยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ "โพย" ในการเลือก สว. ให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบล่วงหน้าแล้ว แต่กลับได้รับคำตอบที่สร้างความประหลาดใจ
พ.ต.อ.มนัส เล่าว่า ในช่วงเช้าของวันเลือก สว. ระดับประเทศ มีผู้สมัครรายหนึ่งซึ่งตนรู้จักเป็นการส่วนตัวแจ้งข้อมูลว่า มีการจัดทำโพยรายชื่อเพื่อใช้ประกอบการลงคะแนนในรอบไขว้ และขอให้ช่วยแจ้งเตือนผู้มีอำนาจให้ดำเนินการป้องกัน
อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งระบุว่า หลังได้รับข้อมูลดังกล่าว จึงเข้าไปพบนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในขณะนั้น เพื่อแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง พร้อมขอให้มีการตรวจสอบและยึดเอกสารที่อาจถูกนำไปใช้ในการเลือกตั้งรอบต่อไป
"ผมเข้าไปกระซิบบอกท่านว่า มีผู้สมัครคนหนึ่งให้เบาะแสว่ามีคนทำโพยติดอยู่ใน สว.3 สามเล่มแรก ช่วยเก็บไม่ให้ใช้รอบไขว้ได้ไหม"
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.มนัส อ้างว่า คำตอบที่ได้รับกลับมาคือ
"อ๋อ รู้แล้ว เขาเตรียมการกันมา"
คำกล่าวอ้างดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที เนื่องจากหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า หากมีการรับทราบข้อมูลล่วงหน้าจริง เหตุใดจึงไม่มีมาตรการป้องกันหรือดำเนินการกับสิ่งที่ถูกร้องเรียนอย่างทันท่วงที
พ.ต.อ.มนัส ยังเปิดเผยอีกว่า หลังจากแจ้งข้อมูลแล้ว ได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับนายแสวงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่ามีการเข้าพบและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจริงในวันเกิดเหตุ
เมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ได้บันทึกคลิปหรือเสียงการสนทนาไว้ เขาตอบว่า ในขณะนั้นยังมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้บริหารสำนักงาน กกต. ว่าจะดำเนินการตามหน้าที่อย่างเหมาะสม
"ผมไว้ใจท่านจริง ๆ"
อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งยังระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในรายงานข้อสังเกตที่จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งต่อ กกต. โดยเห็นว่าเป็นหนึ่งในความผิดปกติที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำกล่าวอ้างของ พ.ต.อ.มนัส นครศรี ที่เปิดเผยผ่านรายการคมชัดลึก ขณะที่นายแสวง บุญมี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
ท่ามกลางกระแสตรวจสอบคดีฮั้ว สว. ที่ยังคงดำเนินอยู่ คำให้สัมภาษณ์ครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่สังคมกำลังจับตาว่าจะมีคำชี้แจงหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากฝ่ายที่ถูกพาดพิงหรือไม่
News1 รายงาน