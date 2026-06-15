# สมชายแฉ ฮั้วสร้างรถไฟฟ้า เซ็นปุ๊บ รมต.ได้เลย 4,000 ล.!
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ คนดังนั่งเคลียร์ นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ออกมาเปิดเผยข้อมูลและข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเขามองว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายและการฮั้วประมูลอย่างเป็นระบบ
สมชาย ระบุว่า ในอดีตมีการพูดถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ที่ผลัดกันรับงานโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเพียงไม่กี่ราย ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการตกลงผลประโยชน์กันล่วงหน้า
"รถไฟฟ้าสายหนึ่ง เคยมีการพูดกันว่าค่าตอบแทนไปถึงระดับ 4,000 ล้านบาท"
เขากล่าวว่า ปัญหาไม่ได้อยู่แค่การฮั้วประมูลระหว่างเอกชน แต่รวมไปถึงการแทรกแซงกระบวนการจัดทำ TOR หรือขอบเขตงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการกำหนดผู้ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบในการแข่งขัน
สมชาย อ้างว่า บางกรณีมีการปรับแก้ TOR ใหม่ภายหลัง เพื่อเปิดทางให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้น จนตัวเลขผลประโยชน์ที่ถูกกล่าวถึงพุ่งสูงขึ้นจากหลักพันล้านบาทไปสู่ระดับหมื่นล้านบาท
"มีการแก้ TOR ใหม่ เปลี่ยนเงื่อนไข เปลี่ยนผู้เล่น และทำให้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น"
อดีต สว. รายนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงระบบการประมูลภาครัฐในปัจจุบัน โดยมองว่าหลายโครงการมีพฤติกรรมผิดสังเกต เช่น การเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อย หรือการเสนอราคาต่ำมากก่อนจะกลับไปแก้ไขสัญญาในภายหลัง
เขายังเชื่อมโยงปัญหาดังกล่าวกับเหตุการณ์ความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างบางแห่งในอดีต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโครงสร้าง ปัญหางานก่อสร้าง หรือการแก้ไขแบบระหว่างดำเนินงาน ซึ่งเขามองว่ามีรากเหง้ามาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความโปร่งใส
สมชาย ระบุอีกว่า กลไกการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดจากนักการเมืองเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับข้าราชการ ผู้จัดทำ TOR บริษัทเอกชน และเครือข่ายผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ
พร้อมตั้งคำถามถึงแนวทางบริหารโครงการรถไฟฟ้าบางสายที่ภาครัฐอาจต้องกลับเข้าไปใช้งบประมาณเพิ่มเติม ทั้งที่โครงการกำลังจะครบกำหนดตามสัญญาอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นความเห็นและข้อมูลที่นายสมชาย แสวงการ เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์ ขณะที่บุคคลและหน่วยงานที่ถูกพาดพิงยังไม่มีคำชี้แจงต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่เรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลจากภาษีของประชาชน
News1 รายงาน