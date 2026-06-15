# ภาวุธแฉ TOR AI ลูกเทพ! ล็อกสเปกตั้งแต่ต้น ส่อฮั้วดูดงบ?
กระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ AI Passport ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน หรือ TOR ของโครงการ โดยตั้งคำถามถึงเงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลที่อาจจำกัดการแข่งขัน และเปิดช่องให้เกิดข้อครหาว่าโครงการถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่
ภาวุธ ระบุว่า เมื่อตรวจสอบรายละเอียดภายใน TOR พบเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นบริษัทที่เคยมีประสบการณ์รับงานมูลค่าไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ภายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยมีเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้
เขามองว่า เมื่อเงื่อนไขถูกกำหนดไว้ในลักษณะดังกล่าว ย่อมทำให้จำนวนผู้แข่งขันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่คำถามว่าการแข่งขันจะเปิดกว้างและเป็นธรรมเพียงใด
"บริษัทที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้มีอยู่ไม่มากในประเทศไทย"
ภาวุธ ตั้งข้อสังเกตว่า การออกแบบ TOR ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้รัฐได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดและเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณของประชาชน
นอกจากนี้ เขายังตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมองว่าหากมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่เงื่อนไขต่าง ๆ กลับจำกัดการแข่งขันตั้งแต่ต้น ก็ย่อมทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าโครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง หรือมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง
ภาวุธ ยังกล่าวอ้างว่าลักษณะของ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ อาจนำไปสู่ความกังวลเรื่องการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการบางราย และอาจถูกสังคมตั้งข้อครหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตและข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ชี้แจงต่อข้อสงสัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขภายใน TOR
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงสำคัญเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภาครัฐ ว่ากระบวนการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ควรมีความโปร่งใส เปิดกว้าง และสามารถตรวจสอบได้มากเพียงใด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ
News1 รายงาน
กระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ AI Passport ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน หรือ TOR ของโครงการ โดยตั้งคำถามถึงเงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลที่อาจจำกัดการแข่งขัน และเปิดช่องให้เกิดข้อครหาว่าโครงการถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่
ภาวุธ ระบุว่า เมื่อตรวจสอบรายละเอียดภายใน TOR พบเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นบริษัทที่เคยมีประสบการณ์รับงานมูลค่าไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ภายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยมีเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้
เขามองว่า เมื่อเงื่อนไขถูกกำหนดไว้ในลักษณะดังกล่าว ย่อมทำให้จำนวนผู้แข่งขันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่คำถามว่าการแข่งขันจะเปิดกว้างและเป็นธรรมเพียงใด
"บริษัทที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้มีอยู่ไม่มากในประเทศไทย"
ภาวุธ ตั้งข้อสังเกตว่า การออกแบบ TOR ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้รัฐได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดและเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณของประชาชน
นอกจากนี้ เขายังตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมองว่าหากมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่เงื่อนไขต่าง ๆ กลับจำกัดการแข่งขันตั้งแต่ต้น ก็ย่อมทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าโครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง หรือมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง
ภาวุธ ยังกล่าวอ้างว่าลักษณะของ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ อาจนำไปสู่ความกังวลเรื่องการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการบางราย และอาจถูกสังคมตั้งข้อครหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตและข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ชี้แจงต่อข้อสงสัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขภายใน TOR
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงสำคัญเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภาครัฐ ว่ากระบวนการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ควรมีความโปร่งใส เปิดกว้าง และสามารถตรวจสอบได้มากเพียงใด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ
News1 รายงาน