# ใครกันนะใหญ่คับฟ้า ชอบใส่กางเกงขาสั้น คอนโทรลเกมฮั้ว สว.
กลายเป็นอีกหนึ่งคำกล่าวหาที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เมื่อ นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าได้รับทราบจากแหล่งข่าวภายใน โดยระบุว่ามี "ผู้มีอำนาจ" รายหนึ่งเข้ามาแทรกแซงและควบคุมทิศทางการพิจารณาคดีฮั้ว สว. ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายอัครวัฒน์ อ้างว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจระดับสูงที่สามารถเข้ามากำหนดทิศทางการตัดสินใจภายในองค์กรได้ และถึงขั้นมีคำสั่งให้มีการลงมติในแนวทาง "5 ต่อ 2" เกี่ยวกับการดำเนินการในคดีฮั้ว สว.
พร้อมกล่าวเป็นนัยถึงบุคคลดังกล่าวว่าเป็น "ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่คับฟ้า" และมีลักษณะเฉพาะที่ "ไม่ชอบใส่กางเกงขายาว แต่ชอบใส่กางเกงขาสั้น" โดยระบุว่าบุคคลนี้เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมเกมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
นายอัครวัฒน์ ยังพาดพิงถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กกต. บางราย โดยตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ท่ามกลางข้อวิจารณ์เรื่องความล่าช้าในการดำเนินคดีฮั้ว สว. ซึ่งผ่านมานานเกือบสองปีแต่ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน
เขามองว่า การยื้อเวลาและความล่าช้าในการดำเนินคดีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรอิสระ พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างสูงจึงยังไม่สามารถนำผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินได้
"ประชาชนกำลังรอดูว่า กกต. จะลงดาบเมื่อไหร่"
นายอัครวัฒน์ ยังกล่าวอ้างเพิ่มเติมว่า มีบุคคลทางการเมืองระดับสูงและรัฐมนตรีบางรายเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ถูกกล่าวถึงในคดีดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ กกต. เร่งดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และไม่ปล่อยให้ข้อครหาว่ามีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจขยายตัวมากไปกว่านี้
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงความเห็นและการกล่าวอ้างของนายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ถูกพาดพิงแต่อย่างใด
ขณะที่คดีฮั้ว สว. ยังคงเป็นหนึ่งในคดีการเมืองที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด และเป็นบททดสอบสำคัญต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการเลือกตั้งของประเทศ
News1 รายงาน