หวังสูบงบใต้ชื่อ AI ไม่ง่าย! ภาวุธ กูรู IT ประกาศจับตา
ท่ามกลางกระแสการผลักดันนโยบายปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของภาครัฐที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุด “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” นักธุรกิจและกูรูด้านเทคโนโลยี ออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงผู้ที่อาจหวังใช้กระแส AI เป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐ โดยย้ำว่าปัจจุบันมีทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและกลไกตรวจสอบที่พร้อมจับตาโครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ภาวุธ ระบุว่า หากมีหน่วยงานหรือบุคคลใดคิดจะนำคำว่า “AI” มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันโครงการที่ขาดประสิทธิภาพ หรือหวังดึงงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้น
“ถ้าโครงการไหนไม่เข้าท่า วันนี้มีทั้งคนในวงการและกรรมาธิการที่พร้อมตรวจสอบเรื่องงบประมาณอยู่แล้ว”
เขาสะท้อนความกังวลว่า ปัจจุบัน AI กำลังกลายเป็นคำที่หลายหน่วยงานหยิบมาใช้อ้างอิงในการของบประมาณ แต่สิ่งสำคัญคือโครงการเหล่านั้นต้องสามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้จริง ไม่ใช่เพียงติดป้ายว่าเป็น AI แล้วใช้งบประมาณจำนวนมากโดยไร้ทิศทาง
ภาวุธเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เร่งจัดทำกรอบนโยบายหรือ Roadmap ด้าน AI ระดับชาติอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรฐานให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน และป้องกันการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เขามองว่า หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการดำเนินโครงการ AI ควรมีแนวทางกลางที่ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบก่อนใช้งบประมาณจำนวนมาก
นอกจากนี้ ภาวุธยังตั้งคำถามถึงความพร้อมของภาครัฐในการขับเคลื่อน AI โดยมองว่าประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอยู่ไม่น้อย แต่ปัญหาสำคัญคือการทำงานแบบต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการ และขาดผู้นำที่มองภาพรวมของระบบนิเวศ AI ทั้งประเทศ
เขาเตือนว่า หากปล่อยให้ทุกหน่วยงานเร่งทำโครงการ AI โดยไม่มีกรอบร่วมกัน สุดท้ายอาจเกิดโครงการจำนวนมากที่ใช้งบประมาณสูง แต่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนได้
ภาวุธยังเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการไทย สตาร์ทอัพ และภาคเอกชนที่พัฒนาเทคโนโลยี AI อยู่แล้วภายในประเทศ ควบคู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
พร้อมย้ำว่า บทบาทสำคัญของผู้กำหนดนโยบายในเวลานี้ ไม่ใช่เพียงการอนุมัติโครงการ แต่ต้องกำหนดทิศทาง AI ของประเทศให้ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์จากภาษีประชาชนถูกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
News1 รายงาน