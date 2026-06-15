ฮุบที่ดินหลวง คืนทีหลังไม่จบ? ย้อนคำพิพากษาคดีดังการเมืองไทย
กรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากคดีถือครองที่ดินของรัฐ กลายเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในสังคมอีกครั้ง โดยเฉพาะคำถามที่หลายคนสงสัยว่า หากมีการคืนที่ดินให้กับรัฐในภายหลังแล้ว เหตุใดจึงยังต้องถูกลงโทษทางการเมืองอย่างรุนแรง
เมื่อพิจารณาแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินของรัฐโดยนักการเมืองหลายคดีก่อนหน้านี้ จะพบว่าศาลให้ความสำคัญกับพฤติการณ์ตั้งแต่ต้นทางมากกว่าการแก้ไขปัญหาภายหลัง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินซึ่งควรเป็นทรัพยากรสาธารณะ หรือเป็นพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวคิดสำคัญของศาลคือ ความเสียหายต่อสาธารณะไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ถูกตรวจสอบ แต่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวแล้ว เพราะในช่วงเวลานั้น รัฐสูญเสียโอกาสในการบริหารจัดการทรัพยากร ขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิตามกฎหมายก็อาจสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงที่ดินเหล่านั้นเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนมองว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแตกต่างจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจสาธารณะและมีหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศ การกระทำใดที่สังคมมองว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐเพื่อตนเอง จึงถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือ หากการคืนที่ดินภายหลังสามารถทำให้ความรับผิดทางจริยธรรมหายไปได้ อาจส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมต่อระบบการเมือง เพราะอาจมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางส่วนเลือกเสี่ยงเข้าไปครอบครองทรัพย์สินของรัฐก่อน และหากถูกตรวจสอบจึงค่อยคืนภายหลัง
ด้วยเหตุนี้ หลายคำพิพากษาที่ผ่านมา จึงสะท้อนแนวทางเดียวกันว่า การคืนทรัพย์สินหรือคืนที่ดินภายหลัง อาจเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงการยุติการกระทำ แต่ไม่สามารถลบล้างพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้ หากศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
คดีของนายศุภชัยจึงไม่ใช่เพียงคดีเฉพาะบุคคล แต่เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว คำถามสำคัญอาจไม่ใช่เพียงว่า “คืนที่ดินแล้วหรือยัง” แต่คือ “การเข้าครอบครองนั้นชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยจริยธรรมหรือไม่”
ในช่วงเวลาที่สังคมเรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบจากผู้มีอำนาจมากขึ้น คำพิพากษาลักษณะนี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาจไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะมีการคืนทรัพย์สินให้รัฐในภายหลัง หากแต่ต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วย
News1 รายงาน