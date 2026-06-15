นักต่อสู้โรงงานจีนที่โดนติดกำไล EM สะกิด พล.อ.รังษี ท่านถูกหลอกแล้วที่ชลบุรี
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านเพจการเมืองแห่งหนึ่ง ระบุว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองไม่เคยฟ้องร้องประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 และมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนภายใต้กรอบกฎหมาย
ล่าสุด นายสมเจตน์ เนรัญรัตน์ นักเคลื่อนไหวที่ติดตามปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยถูกดำเนินคดีจนต้องติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ EM ได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้แย้ง พร้อมส่งสารถึง พล.อ.รังษี โดยระบุว่า ข้อมูลที่ถูกนำเสนออาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นายสมเจตน์ระบุว่า ตนเคยเตือนมาแล้วว่า หากต้องการรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่หมู่ 4 การรับฟังข้อมูลจากฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นเพียงด้านเดียว อาจทำให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีการอธิบายว่าไม่ได้ฟ้องร้องชาวบ้านในหมู่ 4 โดยตรง แต่ในข้อเท็จจริงมีประชาชนในตำบลเดียวกันถูกดำเนินคดีมาแล้ว และหลายคนเป็นเครือข่ายที่ร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านปัญหาโรงงานในพื้นที่มาโดยตลอด
นอกจากนี้ นายสมเจตน์ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการใช้มาตรา 39 ทวิ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในข้อพิพาทเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา
เจ้าตัวยืนยันว่า หากต้องการทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงได้สะท้อนข้อมูลด้วย ไม่ใช่รับฟังจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพราะประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่มาเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกพาดพิงต่อข้อสังเกตและข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
News1 รายงาน